Crecimiento estéril para Hacienda: el auge del PIB no logra frenar la caída en la recaudación de renta e IVA en Costa Rica

Por Redacción EF

Costa Rica enfrenta una desconexión macroeconómica que desafía la lógica tradicional: la economía crece con fuerza, pero las arcas del Estado no lo sienten.








impuestosPIBZonas Francas
