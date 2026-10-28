Economía y Política

El 20% más rico de los hogares en Costa Rica concentra casi la mitad de los ingresos

La desigualdad que se percibe en las calles y los barrios de Costa Rica, también se refleja en las estadísticas oficiales. El 20% de los hogares más pobres ni siquiera alcanza un 5% del ingreso nacional

Por Josué Alfaro

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La desigualdad de los hogares es fácilmente observable en las calles y los barrios de Costa Rica, donde una minoría de la población recibe las mejores oportunidades educativas, consigue los mejores puestos de trabajo y, por ende, se lleva los mejores salarios. Pero también se puede expresar en las estadísticas oficiales.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.