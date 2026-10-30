Economía y Política

Elecciones de medio periodo en Estados Unidos: ¿qué se juega Trump y cómo podría repercutir en Costa Rica?

Una eventual mayoría demócrata podría limitar el margen de acción de Donald Trump en el Congreso estadounidense. Analizamos qué implican las elecciones para Costa Rica.

Por Tatiana Soto Morales

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Las elecciones legislativas de medio periodo de Estados Unidos (EE. UU.), previstas para el martes 3 de noviembre, pondrán a prueba el respaldo político de Donald Trump y definirán cuánto margen tendrá para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su mandato.








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Donald TrumpElecciones de medio periodoCosta Rica
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.