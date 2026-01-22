Encuesta Idespo UNA: Así es el perfil del electorado de Claudia Dobles

La última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) revela un perfil de votante para Claudia Dobles que se distingue radicalmente de sus contrincantes por dos factores clave: una abrumadora presencia femenina y un nivel académico superior al promedio nacional.

A pocas semanas de los comicios, Dobles parece haber capturado la atención de un sector específico: la mujer profesional de clase media.

Una candidatura con rostro de mujer

El hallazgo más contundente del estudio es la composición por sexo de su base electoral. A diferencia de otros candidatos con apoyos más equilibrados o masculinizados, el 69,8% de las personas que pretenden votar por Dobles son mujeres. El apoyo masculino es minoritario, representando apenas el 30,2% del total.

(Lilly Arce/Lilly Arce)

El voto académico y la clase media

Al analizar el nivel educativo, Dobles se perfila como la candidata del sector con más estudios. Más de la mitad de sus seguidores, un 55,6%, cuenta con educación universitaria. Este dato contrasta con el bajo porcentaje de apoyo entre quienes tienen solo primaria completa o menos, que se reduce al 13%.

En consonancia con su perfil educativo, la autopercepción económica de sus votantes es sólida. El 73,6% asegura pertenecer a una condición económica “media”, la cifra más alta en este rubro comparada con otros perfiles analizados.

Diversidad religiosa y equilibrio etario

Aunque el 50,9% de sus simpatizantes se identifica como católico, la base de Dobles muestra una mayor apertura hacia sectores seculares o no tradicionales. Un dato relevante es que suma un 30,2% de apoyo proveniente de personas fuera de las estructuras religiosas formales (17% creyentes sin religión y 13,2% no creyentes), un porcentaje significativamente mayor al de otros aspirantes.

En cuanto a la edad, su electorado es más equilibrado que el de sus rivales. Si bien el grupo de 50 años o más sigue siendo el mayoritario (40,7%), Dobles logra captar una porción importante del voto joven: el 33,3% de sus seguidores tiene entre 18 y 34 años.

Finalmente, su apoyo descansa mayoritariamente en el votante tradicional (56,9%), aunque mantiene un margen de crecimiento en el voto flotante (29,4%) y, curiosamente, capta un 13,7% de personas que se autodenominan “desinteresadas”.

Ficha técnica de la encuesta Idespo UNA