Economía y Política

¿Era Laura Fernández la candidata ideal para el chavismo? Esto señalan los datos

Laura Fernández lidera intención de voto, pero encuesta del CIEP-UCR muestra que el apoyo al presidente Chaves no se transfiere automáticamente en votos. ¿Logrará la candidata del PPSO convencer?

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Laura Fernández lidera la contienda electoral a cuatro meses de las elecciones. La candidata oficialista cuenta con el respaldo de un 25% de la población decidida a votar en febrero próximo, una cifra suficiente para superar a toda la oposición en conjunto, pero aún lejana del 40% necesario para ganar en primera ronda y, sobre todo, frente al 55% de potenciales votantes que se mantienen indecisos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Laura FernándezPPSOEleccionesCIEPElecciones 2026
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.