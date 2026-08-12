Escuelas y colegios privados de Cartago: lista completa al 2026 y cuántos estudiantes tiene cada uno

La oferta de educación privada y subvencionada en la provincia de Cartago registra una matrícula conjunta de 13.214 estudiantes distribuidos en 40 centros educativos para el curso lectivo 2026, de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La distribución geográfica de la matrícula evidencia una concentración marcada en dos cantones principales: el cantón Central de Cartago y La Unión, los cuales agrupan en conjunto al 86,2% del alumnado total reportado en la provincia dentro de este sector.

El cantón Central encabeza la provincia con 21 instituciones educativas y 8.027 estudiantes inscritos, equivalente al 60,7% de la matrícula privada provincial. Por su parte, La Unión alberga diez instituciones que suman 3.365 alumnos (un 25,5% del total).

Los otros tres cantones con centros registrados —Turrialba, El Guarco y Paraíso— abarcan el 13,8% restante, distribuidos en nueve centros de enseñanza.

Los centros educativos con mayor población estudiantil

A escala provincial, únicamente dos instituciones sobrepasan los 1.000 alumnos matriculados. El centro educativo con la mayor cantidad de estudiantes es el Sistema Educativo Saint Clare, ubicado en el distrito de San Juan de La Unión, con una población total de 1.258 alumnos distribuidos entre primaria y secundaria.

En segundo lugar se ubica la Escuela Bilingüe Sonny - Colegio Bilingüe Sonny, situada en el distrito Oriental de Cartago, con una matrícula reportada de 1.042 estudiantes.

El listado de los diez centros de enseñanza más grandes de la provincia lo completan las siguientes instituciones:

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (Cartago Central): 930 estudiantes.

(Cartago Central): 930 estudiantes. Colegio Miravalle Bilingüe (Cartago Central): 802 estudiantes.

(Cartago Central): 802 estudiantes. Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago (COVAO Diurno) (Cartago Central): 783 estudiantes.

(Cartago Central): 783 estudiantes. Seminario Menor Seráfico San Francisco (Cartago Central): 678 estudiantes.

(Cartago Central): 678 estudiantes. Liceo Hospicio de Huérfanos de Cartago Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer (Cartago Central): 675 estudiantes.

(Cartago Central): 675 estudiantes. Escuela Anglo Americana - Colegio Angloamericano (La Unión): 573 estudiantes.

(La Unión): 573 estudiantes. COVAO Nocturno (Cartago Central): 495 estudiantes.

(Cartago Central): 495 estudiantes. Colegio Técnico Agustiniano Ciudad de los Niños (Cartago Central): 435 estudiantes.

La provincia de Cartago cuenta con 40 centros educativos privados y subvencionados registrados ante el MEP para el curso lectivo 2026. (Rafael Pacheco)

Lista completa de escuelas y colegios privados de Cartago (2026)

A continuación se detalla la nómina completa de las 40 escuelas y colegios privados y subvencionados registrados ante el MEP en la provincia de Cartago, agrupados por cantón y ordenados según su número de matrícula para el año 2026:

Cantón Central de Cartago (8.027 estudiantes)

Escuela Bilingüe Sonny - Colegio Bilingüe Sonny: 1.042 estudiantes Colegio del Sagrado Corazón de Jesús: 930 estudiantes Colegio Miravalle Bilingüe: 802 estudiantes Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago (COVAO Diurno): 783 estudiantes Seminario Menor Seráfico San Francisco (Colegio Seráfico San Francisco): 678 estudiantes Liceo Hospicio de Huérfanos de Cartago Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer: 675 estudiantes COVAO Nocturno: 495 estudiantes Colegio Técnico Agustiniano Ciudad de los Niños: 435 estudiantes Escuela Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús: 327 estudiantes Colegio Bilingüe Jorge Volio Jiménez: 315 estudiantes Centro Educativo Bilingüe María Auxiliadora: 254 estudiantes Centro Educativo San Francisco de Asís: 245 estudiantes Centro Educativo Juan Pablo II: 220 estudiantes Centro Educativo Music Valley School: 197 estudiantes Centro Educativo Semillas: 163 estudiantes Escuela Laboratorio Bilingüe: 117 estudiantes Centro Educativo Bilingüe El Mundo del Saber: 101 estudiantes Saint Edward School: 98 estudiantes Centro Educativo Adventista de Cartago: 70 estudiantes Escuela María Montessori: 40 estudiantes Sistema Educativo Bilingüe San Eduardo (Saint Edward’s Bilingual Education System): 40 estudiantes

Cantón de La Unión (3.365 estudiantes)

Sistema Educativo Saint Clare: 1.258 estudiantes Escuela Anglo Americana - Colegio Angloamericano: 573 estudiantes Escuela Victoria - Colegio Victoria: 350 estudiantes Saint Gregory School: 261 estudiantes Centro Educativo Marian Baker School: 258 estudiantes Saint Josselin Day School and College: 258 estudiantes Sistema Educativo Bilingüe Virgen del Pilar: 200 estudiantes Centro Educativo Yinu’s: 79 estudiantes Little House School: 71 estudiantes Centro Educativo Yabá: 57 estudiantes

Cantón de Turrialba (870 estudiantes)

Escuela Nuestra Señora de Sión Turrialba: 339 estudiantes Escuela Interamericana CATIE - Colegio Científico Interamericano IHS: 318 estudiantes Centro Educativo Jorge Debravo: 213 estudiantes

Cantón de El Guarco (576 estudiantes)

Centro Educativo San Felipe Neri: 246 estudiantes Escuela Jardín de Niños Antoniano (Kid’s Garden Anthonian School): 138 estudiantes Centro Educativo Bilingüe MC: 103 estudiantes Centro Educativo Semillitas, Guardería y Centro Educativo Bilingüe: 89 estudiantes

Cantón de Paraíso (376 estudiantes)