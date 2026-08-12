Economía y Política

Escuelas y colegios privados de Cartago: lista completa al 2026 y cuántos estudiantes tiene cada uno

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Por Redacción EF

La oferta de educación privada y subvencionada en la provincia de Cartago registra una matrícula conjunta de 13.214 estudiantes distribuidos en 40 centros educativos para el curso lectivo 2026, de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP).








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