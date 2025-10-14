FMI actualiza su perspectiva económica para Costa Rica; vea lo que espera en crecimiento del PIB, inflación y desempleo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su World Economic Outlook de octubre de 2025, en el que presenta un análisis de la economía global y proyecciones para diversos países, incluyendo Costa Rica.

Según el informe, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para Costa Rica en 2025 es del 3,6%. Para el año siguiente, 2026, la proyección se sitúa en un 3,3%.

La estimación de inflación para 2025 es del 2,3% y para 2026, del 3,0%.

El FMI también proyecta el balance de cuenta corriente, estimando una cifra del -1,9% del PIB para 2025 y un -2,1% del PIB para 2026.

En cuanto a las tasas de desempleo, se prevé que el país cierre 2025 con una tasa del 6,1%, que se espera que aumente ligeramente a 6,2% en 2026.

