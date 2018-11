¿Es censurable que la Administración Tributaria no haya creado los formularios que indica la LISR? Por una parte, me parece una muestra de realismo y de pragmatismo administrativo, e incluso una cortesía con el declarante, ya que no lo hace incurrir en el costo innecesario de llenar formularios inservibles. Pero, por otra, no deja de haber un fuerte contraste respecto de cuando el contribuyente omite la presentación de declaraciones informativas y es fortísimamente sancionado con multas que pueden llegar al 2% de sus ingresos brutos, con un mínimo de tres salarios base (¢1.293.000 en este año) y hasta un máximo de cien salarios base (¢43.100.000 en 2018).