Economía y Política

Hacienda modificará las declaraciones aduaneras en enero de 2027: estos operadores deberán prepararse

La medida se toma para reforzar los controles y combatir la evasión fiscal y el contrabando.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Las empresas que participan en el traslado y manejo de mercancías en Costa Rica deberán prepararse para los cambios que implementará el Ministerio de Hacienda en las declaraciones aduaneras.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.