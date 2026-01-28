Economía y Política

La paradoja de la campaña de Claudia Dobles: alta actividad en redes choca con el escepticismo de la audiencia

Por Redacción EF

En la era de la política digital, se suele asumir que mayor presencia equivale a mayor control de la narrativa. Sin embargo, el caso de Claudia Dobles Camargo en la actual campaña presidencial costarricense demuestra lo contrario.








