Economía y Política

Laura Fernández despide a ministra de Comex por manejo del Acuerdo Transpacífico

La mandataria ordenó no firmar el acuerdo y dispuso su archivo inmediato, al cuestionar que su contenido íntegro no se compartiera con todos los sectores involucrados

Por Tatiana Soto Morales

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La presidenta de la República, Laura Fernández, despidió a la ministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, por incumplir la orden de compartir el contenido íntegro del Acuerdo Transpacífico a todos los sectores involucrados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Indiana TrejosDespido
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.