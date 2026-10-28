Laura Fernández despide a ministra de Comex por manejo del Acuerdo Transpacífico

La presidenta de la República, Laura Fernández, despidió a la ministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, por incumplir la orden de compartir el contenido íntegro del Acuerdo Transpacífico a todos los sectores involucrados.

Según la mandataria, Trejos no había remitido la totalidad del documento, pese a la instrucción de compartirlo.

“Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores. A tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, aseguró Fernández.

Además, la presidenta ordenó no firmar el acuerdo y dispuso su archivo inmediato.

La salida de Trejos ocurre pocos días después de que Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), anunciara su renuncia al cargo, que se hará efectiva en diciembre.