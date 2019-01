Artículo 9 m): Se introduce el concepto de las asimetrías híbridas. Por las mismas debemos entender aquellos casos en los cuales el contribuyente en Costa Rica registra un gasto deducible, y una parte relacionada con domicilio en el exterior, registra el correspondiente ingreso, sin embargo, el mismo no se grava (bien sea por no sujeción o exención) o se genera, a la par del ingreso, un gasto que compensa el ingreso (el fenómeno que en la reforma se denomina como “doble no imposición”).