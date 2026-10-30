Los ingresos de pobres y ricos cayeron al mismo tiempo, algo que no ocurría desde 2022

Los ingresos promedio de los hogares costarricenses cayeron en todos los niveles este 2026. Tanto el 20% de las familias con menores recursos como el 20% de las más adineradas registraron una reducción en su poder adquisitivo, según los resultados de la última Encuesta Continua de Empleo, presentada este 27 de octubre.

Los indicadores de los cinco quintiles no caían al mismo tiempo desde 2022, según los registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Por entonces, el país se encontraba en plena recuperación de la crisis sanitaria por el covid-19.

Desde entonces, Costa Rica acumulaba tres años consecutivos de aumento generalizado.

A pesar de que todos los quintiles perdieron terreno este 2026, los más pobres fueron los que experimentaron un mayor retroceso. El ingreso promedio del primer quintil disminuyó un 5,7% al descontar la inflación: la mayor caída de los cinco grupos.

EF le muestra el cambio de tendencia.

El ingreso de los hogares costarricenses cayó un 3,5% entre 2025 y 2026, descontando la inflación. La reducción alcanzó a los hogares más pobres y los más ricos. (Alonso Tenorio)

¿Cuánto perdieron?

Todos los quintiles perdieron poder adquisitivo, desde los más ricos hasta los más pobres.

En el primer quintil, el de menores ingresos, el ingreso promedio mensual pasó de ¢275.000 mensuales en 2025 a ¢259.217 en 2026, para una reducción de ¢15.800 por hogar. En el extremo opuesto, las familias del quinto quintil pasaron de recibir ¢2,89 millones mensuales a ¢2,77 millones, para una disminución de ¢116.400.

La pérdida absoluta es más abultada para los hogares de mayores recursos, pero representa menos porcentualmente hablando como proporción de sus ingresos totales.

Los quintiles intermedios también perdieron dinero. Los del segundo quintil perdieron ¢15.500 mensuales; los del tercer quintil (el 20% de ingresos medios), ¢27.400; y los del cuarto quintil, ¢37.100.

En conjunto, el ingreso promedio de todos los hogares del país se redujo un 3,5%, descontando la inflación, tras pasar de ¢1,21 millones mensuales en 2025 a ¢1,16 millones en 2026. Como la inflación ha sido negativa en el último año, la brecha sería todavía mayor si no se tuviera en cuenta ese factor.

Los quintiles dividen a todos los hogares del país en grupos de un 20% cada uno, según su ingreso mensual estimado. Por ese motivo se habla de promedio y los datos no implican que todas las familias hayan sufrido pérdidas en la misma medida.

Tres años de aumentos

La trayectoria de los últimos cinco años muestra dos períodos claramente distintos.

En 2022, los cinco quintiles experimentaron reducciones reales respecto al 2021, de entre un 3,4% hasta un 11,1%.

En aquel momento, Costa Rica apenas avanzaba hacia la reapertura económica pospandemia.

A partir de 2023, en cambio, se habían registrado aumentos ininterrumpidos en el ingreso de todos los grupos de la población, aunque con intensidades diferentes.

Los datos de 2026 ahora dibujan un nuevo cambio de tendencia. La recuperación posterior a la crisis sanitaria en materia de dinero para las familias parece haberse detenido y los ingresos, principalmente los de fuentes relacionadas con el trabajo, se contraen.