Economía y Política

Los ingresos de pobres y ricos cayeron al mismo tiempo, algo que no ocurría desde 2022

Los hogares de todos los quintiles perdieron ingresos en los últimos 12 meses, según los resultados de la última Enaho. La mayor caída, sin embargo, ocurrió en el 20% más pobre

Por Josué Alfaro

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Los ingresos promedio de los hogares costarricenses cayeron en todos los niveles este 2026. Tanto el 20% de las familias con menores recursos como el 20% de las más adineradas registraron una reducción en su poder adquisitivo, según los resultados de la última Encuesta Continua de Empleo, presentada este 27 de octubre.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.