Luis Guillermo Solís: "Sin voto, no hay mandato"

"Quiero que mis primeras palabras sean para convocar al voto el 6 de abril. Sin ese voto convocado en la urna, sin que haya sido escrutado, no seré presidente electo", dijo Luis Guillermo Solís, del PAC. (Mariandrea García)

El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, afirmó que se mantendrá en campaña política en la búsqueda de votos para ganar la segunda ronda electoral del 6 de abril.

"La competencia electoral, democrática, debe seguir", dijo el candidato en conferencia de prensa desde la sede del partido en San Pedro, acompañado por su familia, sus candidatos a vicepresidentes, el comando de campaña, diputados electos como Ottón Solís y Epsy Campbell y seguidores.

Aprovechó su discurso para insistir en la necesidad de votar este 6 de abril porque "la contienda no ha terminado".

Pese al retiro de la contienda política de su contrincante, Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional (PLN), Solís afirmó no sentirse aún presidente electo, condición que solo aceptará pasados los comicios cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emita la declaratoria oficial del ganador de las elecciones.

"Una de las marcas de la vida democrática es la emisión del voto, ella es la que marca la delegación del poder del soberano en las personas que han de dirigirlo. Mientras el voto no se haya emitido no hay autoridad delegada (...). La competencia electoral democrática debe seguir", sostuvo Solís, que llamó al electorado a no ver el voto del 6 de abril como un mero trámite.

Con respecto a la decisión de Johnny Araya, Solís recalcó que el PLN aún se mantiene en campaña, lo cual concluyó de mensajes que, dijo, ha hecho circular el PLN por diversos medios durante la tarde de este miércoles.

"El 6 de abril hay una elección que atender. Si ellos (el PLN) se mantienen activos, nosotros también".

Solís sostuvo que le hubiera gustado cerrar el segundo tramo de la campaña política con debates y confrontaciones de ideas con Johnny Araya, con el fin de que los electores pudieran orientar su decisión en las urnas.

Afirmó que sería una tragedia si Araya hubiera decidido no participar en la contienda con la intención de opacar al PAC. "Yo creo que las razones son las que don Johnny aclaró en su anuncio. Si esto se tratara de alguna estrategia, eso sería una tragedia para la democracia del país".

Durante lo que resta de esta semana, indicó Solís, se dedicará a hacer ajustes a su agenda para seguir recorriendo el país en búsqueda de apoyo para gobernar a partir del 8 de mayo entrante.