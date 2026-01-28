Más allá de la presencia: el estudio que decodifica la narrativa de Laura Fernández en redes y noticias

En la carrera por la presidencia de Costa Rica, la visibilidad no siempre es sinónimo de aprobación, pero sí de presencia.

Un reciente estudio elaborado por la consultora SHIFT Latam Porter Novelli, titulado “Presencia digital, agenda mediática y reacción pública hacia las candidaturas presidenciales”, ha puesto bajo la lupa el comportamiento digital de los aspirantes entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Entre los hallazgos más destacados del informe se menciona el fenómeno en torno a Laura Fernández Delgado, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Según el análisis, Fernández ha logrado imponerse como la figura dominante en la conversación pública, superando por más del triple en menciones noticiosas a cualquier otra candidatura.

Sin embargo, este dominio responde a una narrativa específica y altamente concentrada: la seguridad y la crisis nacional.

El análisis realizado por SHIFT Latam Porter Novelli abarca datos de monitoreo de Facebook, Instagram, noticias digitales y comentarios públicos recogidos desde octubre de 2025 hasta el 20 de enero de 2026, y no interpreta intención de voto.

“En un entorno donde el mensaje compite minuto a minuto, la reputación no se define solo por lo que una candidatura dice en sus redes, sino por lo que los medios amplifican y lo que las audiencias resignifican en público. Entender esa cadena, de origen, encuadre y reacción, es clave para interpretar el pulso real de la conversación política”, señaló Rodrigo Castro, CEO de SHIFT Latam Porter Novelli, en un comunicado.

Una narrativa de “urgencia permanente”

A diferencia de otras candidaturas que dispersan sus mensajes en múltiples propuestas, la estrategia digital de Fernández se distingue por su enfoque monotemático. El informe señala que su narrativa es “la más concentrada del periodo”.

En sus redes sociales, el eje dominante es la seguridad, articulado dentro de una visión que presenta al país en un estado de crisis estructural. Los mensajes de la candidata no solo exponen el problema, sino que identifican “responsables políticos” y plantean un escenario de “urgencia permanente”.

Esta jerarquía narrativa, donde los temas de seguridad (35%) y crisis nacional (25%) absorben el resto del mensaje, ha demostrado ser altamente eficiente para capturar la atención. El estudio subraya que, aunque Fernández realiza menos publicaciones que otros candidatos, registra altos niveles de reacción y amplificación orgánica porque sus subtemas —urgencia, control y señalamiento— se refuerzan mutuamente.

Del post a la noticia: el dominio de la agenda

La estrategia de Fernández ha encontrado un eco inmediato en los medios de comunicación digital. El informe indica que cuando el discurso en redes coincide con ejes de alta “noticiabilidad” —como la inseguridad y la confrontación política—, la presencia mediática se dispara.

Los medios han replicado el encuadre propuesto por la candidata, cubriéndola principalmente desde temas de seguridad, orden público y coyuntura electoral. Esto ha resultado en más de mil menciones en el periodo analizado, colocando a Fernández en un primer nivel de visibilidad muy por encima de su seguidor más cercano, Álvaro Ramos (PLN).

La polarización como resultado

No obstante, el estudio advierte que esta visibilidad “no llega neutral”. La candidatura de Fernández concentra la mayor polarización de todo el escenario electoral.

El análisis de los comentarios de la audiencia revela una división marcada. En las notas asociadas a seguridad, cerca de la mitad de los comentarios son negativos, expresando un rechazo frontal a la narrativa de crisis. Sin embargo, existe un bloque igualmente significativo de apoyo que respalda el “tono duro” de la candidata.

Este fenómeno evidencia que la estrategia de Fernández activa emociones intensas. La conversación digital en torno a su figura se caracteriza por frecuentes enfrentamientos entre usuarios y una alta intensidad emocional, lo que implica un menor control sobre la discusión pública.

Conclusión: Eficiencia sobre frecuencia

El caso de Laura Fernández ilustra uno de los grandes hallazgos del estudio: publicar más no garantiza mayor impacto. Mientras candidaturas como Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) o Jose Aguilar (Avanza) lideran la frecuencia de publicación en redes sociales, no logran trasladar ese volumen a la agenda mediática con la misma fuerza.

De hecho, aunque Dobles es la candidata más activa en plataformas digitales, su cobertura noticiosa es significativamente menor; en contraste, Fernández, con una actividad digital más moderada, domina la conversación mediática con más de mil menciones, triplicando a su competidor más cercano.

Al fijar la seguridad como el lente principal de interpretación, la candidata del PPSO ha logrado dominar la visibilidad y la conversación, asumiendo el costo de ser el centro emocional de un debate polarizado.