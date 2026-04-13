Economía y Política

Nueva herramienta propone cómo reducir el costo de las cargas sociales a las empresas sin desfinanciar programas sociales

El Modelo de Microsimulaciones de Impuestos y Transferencias para Costa Rica (CRIMod) estima los efectos fiscales y distributivos de distintas reformas en impuestos y transferencias sociales

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Por Tatiana Soto Morales

El alto costo de las cargas sociales que enfrentan los patronos figura entre los factores que desincentivan la formalidad laboral en el país, según han advertido el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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