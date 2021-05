El resultado de un período no es otra cosa sino la diferencia matemática entre ingresos y gastos, y los segundos, pueden ser superiores a los primeros por muchas razones que, definitivamente, no son evasión. Incluso, el flujo de caja de un negocio puede ser positivo, y, sin embargo, tenerse un resultado contable negativo (la depreciación y el diferencial cambiario son gastos que no implican una salida de efectivo).