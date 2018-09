Me parece que esos criterios responden a una correcta interpretación de las normas vigentes. Dicho esto, también creo que el procedimiento debería reformarse. En particular, creo que una suspensión indefinida del cómputo de la prescripción (“hasta la firmeza de la resolución determinativa”) debería ser declarada inconstitucional: si la Administración o el Tribunal se tardan cien años en emitir dicha resolución, no habría corrido ni un solo día del plazo de prescripción, lo cual es absurdo.