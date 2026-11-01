Economía y Política

¿Qué pasa si una entidad tiene datos falsos de usted, un vecino instala una cámara que afecta su intimidad o una financiera expone la situación de pago de un crédito suyo? Así ha resuelto la Prodhab estos casos

Conozca la cantidad de denuncias presentadas ante la Agencia de Protección de Datos Personales y algunas de sus resoluciones sobre el tratamiento de la información privada

Por Carlos Cordero Pérez

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La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) resolvió una denuncia presentada por una persona contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que alegó que su número de cédula y nombre fueron usados para registrar dos citas médicas “falsas”: una en Emergencias del Hospital México y otra en el Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuí en febrero del 2023.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".