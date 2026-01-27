Economía y Política

¿Quiénes compraron bonos del partido de Laura Fernández en diciembre? Vea la lista completa, una sola persona compró casi ₡100 millones

Por Joel Porras

El Partido Pueblo Soberano (PPSO), que tiene como candidata presidencial a la autodenominada “heredera” de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, Laura Fernández, vendió bonos de deuda política por un valor de ₡678 millones en diciembre de 2025, según el reporte que enviaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








