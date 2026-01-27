¿Quiénes compraron bonos del partido de Laura Fernández en diciembre? Vea la lista completa, una sola persona compró casi ₡100 millones

El Partido Pueblo Soberano (PPSO), que tiene como candidata presidencial a la autodenominada “heredera” de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, Laura Fernández, vendió bonos de deuda política por un valor de ₡678 millones en diciembre de 2025, según el reporte que enviaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Esto representa un aumento de casi el 50% con respecto a noviembre, cuando obtuvieron ₡455 millones por esa vía de financiamiento. En diciembre consiguieron ₡223 millones más.
Los bonos de deuda política son un mecanismo de financiamiento con recursos privados que le da la posibilidad a los partidos políticos de ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.
Los certificados de cesión pueden ser colocados a través de la venta directa a personas físicas costarricenses, medios de comunicación y entidades bancarias. También, se pueden utilizar como medio de pago por parte del partido político para cancelar bienes y servicios contratados.
El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. Una vez pasada la elección, el TSE confirma cuál partido tiene derecho a la deuda y a qué monto, según el reporte de gastos. Los tenedores de los certificados que tengan derecho a esa deuda los liquidan ante la Tesorería Nacional.
La mayoría de los partidos los ofrecen a un 15% de descuento para atraer a los financistas. Además, en caso de obtener los votos requeridos, el rendimiento efectivo para el comprador del bono sería superior a la tasa de descuento aplicada. Ese es el monto de descuento máximo establecido según el artículo 115 del Código Electoral. No obstante, los partidos políticos pueden ofrecer los bonos con un descuento mayor, pero son ellos quienes deben asumir el costo adicional.
A las eventuales ganancias se les debe sumar un interés que obtienen los bonos que corresponde a la tasa básica pasiva más el 1%, según establece el artículo 109 del Código Electoral. Hoy ese interés equivaldría al 4,76% y lo pagaría el Estado, en caso de que se cumplan los requisitos para que el tenedor de bonos pueda reclamar la deuda política.
El mayor tenedor de bonos en el mes de diciembre fue Francisco Javier Morice Castro que compró certificados de cesión por un valor de ₡94 millones.
Las otras dos personas que gastaron más dinero en certificados de cesión son Iván Alejandro Blanco Guzmán y Guillermo Emilio Rothe Paniagua con ₡59 millones cada uno.
Otro de los tenedores de bonos del PPSO es Boris Vasir Marchegiani Carrero, que compró certificados de cesión con un valor de ₡5 millones.
A continuación, se presenta la lista completa de los 53 financistas que han comprado certificados de cesión al Partido Pueblo Soberano, hasta diciembre de 2025 según lo reportó la agrupación al TSE:
Francisco Javier Morice Castro: ¢94.470.588
Guillermo Emilio Rothe Paniagua: ¢59.000.000
Iván Alejandro Blanco Guzmán: ¢59.000.000
Olendia Antonia de Jesús Cruz Sánchez: ¢45.000.000
Cynthia del Carmen Ampie Castro: ¢35.000.000
Jesús Espinoza Vargas: ¢26.000.000
José Alberto Corrales Calderón: ¢25.000.000
Julio Castilla Peláez: ¢24.000.000
Tony Leonardo Valverde Chinchilla: ¢24.000.000
Jorge Reinald Mora Hernández: ¢18.000.000
Manuel María Vásquez Fábrega: ¢17.167.176
Claudia Arias López: ¢15.000.000
Teresa María del Carmen Morales Mora: ¢15.000.000
Juan Bautista Venegas Castro: ¢12.000.000
Eliecer Gerardo Seguro Sáenz: ¢12.000.000
Manuel Rey González: ¢12.000.000
José Rodolfo Campos Picado: ¢12.000.000
José López Chaves: ¢12.000.000
María del Mar Castillo Guerrero: ¢11.000.000
José Ángel Jiménez Jiménez: ¢9.000.000
Carlos Enrique Trejos Pérez: ¢9.000.000
Víctor Hugo de los Ángeles Quirós Acuña: ¢8.235.294
Grethel Ávila Vargas: ¢8.000.000
Joaquín Bernardo Vargas González: ¢7.000.000
Fanny María Carrasquillo Araya: ¢6.000.000
Johanna María Rojas Meléndez: ¢6.000.000
Carlos Alonso Vargas Madrigal: ¢6.000.000
Carlos Andrés Quirós Rivera: ¢5.000.000
Deybi Manuel Ramos Olmos: ¢5.000.000
Iliana González Cordero: ¢5.000.000
Boris Vasir Marchegiani Carrero: ¢5.000.000
Iván Darío Pérez Peláez: ¢5.000.000
Rafael Ernesto Villavicencio Castro: ¢5.000.000
Orlando Ugalde Pastora: ¢5.000.000
Cindy Dayana Murillo Artavia: ¢4.000.000
Juan Marcos Vargas Borges: ¢4.000.000
Luis David Ulate Sánchez: ¢3.000.000
Alcides Gerardo González Ordóñez: ¢3.000.000
José Arcadio Molina Salas: ¢3.000.000
Orlando José Castillo Guerrero: ¢2.352.941
Kattia María del San Ulate Alvarado: ¢2.000.000
Shirley del Carmen Sibaja Arias: ¢2.000.000
Dorellis Hernández Zacarías: ¢2.000.000
Víctor Manuel Espinoza Rivas: ¢2.000.000
Mónica Priscilla Rojas Morales: ¢2.000.000
Roberto René Roque Pujol: ¢2.000.000
Francis Alejandro Navarro Castillo: ¢2.000.000
Alejandro Sancho Morera: ¢1.000.000
Eric David Retona Alpízar: ¢1.000.000
Edwin Fernández Umaña: ¢2.000.000
Alejandro Vargas Fuentes: ¢764.705
Zaira Murillo Marín: ¢311.764