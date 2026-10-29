Si ya envía a su hijo a un ‘cole’ privado del top-50 en la UCR, el TEC y la UNA, ¿vale la pena pagar el más caro?

Si usted decide matricular a sus hijos en uno de los 50 colegios con mejor rendimiento académico en las pruebas de la UCR, el TEC o la UNA, entonces debería contemplar cuánto incide realmente pagar más a la hora de obtener mejores o peores resultados académicos.

EF realizó un análisis sobre la correlación entre ambas variables: el monto anual que cobran los colegios y sus notas promedio en el proceso de admisión de cara a este 2026.

Estos fueron todos los resultados.

EXCLUSIVO LAB DE IDEAS Recorrido por el colegio Yorkín School en Curridabad / Foto John Durán (JOHN DURAN/EXCLUSIVO LAB DE IDEAS)

Metodología

EF realizó el ejercicio con los 50 centros educativos con mejores promedios institucionales en las pruebas de admisión de cada universidad. Solo se contemplaron instituciones donde 10 o más alumnos aplicaron el examen, para eliminar casos con participaciones muy pequeñas, poco representativas.

Las listas de colegios, además, contemplaron un criterio de representatividad territorial. Se incluyeron 20 centros educativos de San José, nueve de Heredia, ocho de Cartago, siete de Alajuela, tres de Guanacaste, dos de Puntarenas y uno de Limón.

A todas estas instituciones se les solicitó información sobre el monto de matrícula y mensualidades para los últimos dos períodos lectivos. Para este análisis, se utilizaron los datos de 2026 en la mayoría de los casos, con excepción de aquellos en los que solo fue posible obtener la información de 2027.

Finalmente, se obtuvo la información de promedios y de costo anual, simultáneamente, de:

46 de los 50 colegios mejor ubicados en la prueba de la UCR

45 de los 50 colegios mejor ubicados en la prueba del TEC

38 de los 50 colegios mejor ubicados en la prueba de la UNA

A partir de esa información, fue posible calcular los coeficientes de correlación de Pearson (r) y de determinación (R²). Ambos indicadores sirven para estimar el grado de asociación entre ambas variables.

Los resultados

Los resultados del ejercicio realizado por este medio arrojaron correlaciones positivas, pero bajas, y porcentajes de determinación igualmente pequeños.

En otras palabras, si su hijo ya está en alguno de los 50 colegios con mejor desempeño en las pruebas de la UCR, el TEC y la UNA, pagar más apenas parece incidir ligeramente en las notas de admisión que finalmente se obtienen.

En el caso de los 46 colegios privados del top-50 de la UCR, el coeficiente de correlación fue de 0,25 y el porcentaje de determinación de un 6,31%.

En el caso de los 45 colegios privados del top-50 de la UNA, el coeficiente de correlación fue de 0,33 y el porcentaje de determinación de un 11,07%.

En el caso de los 46 colegios privados del top-50 de la UCR, el coeficiente de correlación fue de 0,19 y el porcentaje de determinación de apenas un 3,65%.

Los datos sugieren que existe una relación entre precio y rendimiento, pero que es muy pequeña. Una vez que se ingresa a la élite de los centros con mejores calificaciones, el precio incide poco en obtener mejores o peores notas.

El análisis no es representativo de todo el sistema educativo privado del país. Se centra exclusivamente en los grupos de 50 colegios de más alto rendimiento. Es decir, ya parte de un grupo que de todas formas es destacado, por lo menos en lo que respecta a los promedios de admisión.

Datos generales

Los colegios que integran el top-50 en cada prueba universitaria tienen costos promedios elevados: ¢4,4 millones anuales en la UCR, ¢4 millones en el caso del TEC y ¢3,8 millones en el caso de la UNA.

En tanto, los costos medianos —el punto medio exacto de cada lista de precios— fueron de ¢3,9 millones en la UCR, ¢3,6 millones en el TEC y ¢3,5 millones en la UNA.

Los datos confirman que los colegios de mayor desempeño son muy exclusivos en Costa Rica, en términos de costo económico.

Los ¢3,9 millones de mediana en la UCR corresponden a cerca de ¢330.000 mensuales —contando mensualidades y matrícula anual—, lo cual corresponde a más de la mitad del salario promedio en Costa Rica, según análisis de datos publicados por EF (¢540.000, hasta finales de 2025).

El monto también representa un 27,3% del dinero que reciben los hogares costarricenses en promedio, según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho); así como a un 39,9% del ingreso de los hogares rurales. El monto incluso supera por completo el ingreso promedio de todo el 20% de los hogares de menores recursos en el país.

08/10/2026 Benemérito Liceo Franco-Costarricense, estudiantes para edición especial de Colegios del Periódico El Financiero. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Factores asociados y brechas de rendimiento

El monto que se paga a cada colegio, sin embargo, también puede incluir otros múltiples servicios en favor de los estudiantes, más allá del proceso exclusivo de enseñanza.

Eso incluye cuestiones como seguridad, transporte, alimentación y otros insumos que no se ven directamente reflejados en el desempeño académico, aunque sí lo intervienen de forma indirecta.

Además, se debe contemplar que el rendimiento promedio de una institución no es una garantía de que todos los estudiantes tengan el mismo desempeño.

Un análisis de EF con base en los datos de admisión a la UCR del proceso 2025-2026 determinó que existían distancias de hasta 455 puntos entre alumnos de una misma institución que integra el grupo de 15 centros con mejores promedios.

Esto ocurre, entre otros factores, porque el desempeño estudiantil varía por causa de múltiples circunstancias además de la calidad o el precio de su centro educativo; por ejemplo, las características sociales, culturales y económicas específicas del hogar que habita.