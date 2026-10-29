Economía y Política

Si ya envía a su hijo a un ‘cole’ privado del top-50 en la UCR, el TEC y la UNA, ¿vale la pena pagar el más caro?

‘EF’ calculó las correlaciones entre los costos anuales de los colegios más destacados en las pruebas de las principales universidades estatales y sus promedios institucionales

Por Josué Alfaro

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Si usted decide matricular a sus hijos en uno de los 50 colegios con mejor rendimiento académico en las pruebas de la UCR, el TEC o la UNA, entonces debería contemplar cuánto incide realmente pagar más a la hora de obtener mejores o peores resultados académicos.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.