Economía y Política

Trump impone nuevo arancel por 150 días: ¿cuándo empezará a aplicarse y qué pasará cuando venza el plazo?

La medida, que en principio imponía a las importaciones un arancel del 10%, aumentó a 15% este sábado

Por Marcia Solano Miller

El nuevo arancel a las importaciones en Estados Unidos anunciado por Donald Trump el 20 de febrero subió a un 15%. Esta medida, que empieza a regir el 24 de febrero según el pronunciamiento oficial, tiene un límite que depende del Congreso de este país: una vigencia máxima de 150 días antes de que deba ser modificado con su autorización.








