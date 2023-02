Buenos días. Llegamos al viernes y al fin de semana, en el cual podrán visitar la ExpoConstrucción en Pedregal hasta este próximo domingo 19 de febrero.

Aunque el año ya inició, muchas empresas y emprendedores están observando el panorama para identificar las perspectivas económicas y las oportunidades de negocio.

Hace tres días Juan Muñoz, especialista en mentoría e impulso a startups, compartía en LinkedIn que Caricaco abrió la convocatoria para invertir en este tipo de emprendimientos y comentaba que tener este tipo de fondos y oportunidades era impensable hace 12 años. En el año anterior, esta misma organización financió nueve iniciativas.

Es una oportunidad de oro en un contexto que también afecta a este sector. Para muestra:

$7.500 millones

Inversión de capital de riesgo en startups de América Latina en 2022, menos de los $15.700 millones del 2021 según la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (Lavca).

¿En cuáles actividades bajaron más los salarios en los últimos años?

La guerra en Ucrania iniciada hace un año afectó las predicciones económicas, los precios (la inflación interanual fue del 7,65% en enero pasado) y los salarios en 2022.

Tras la caída de los salarios en 2020, vino una recuperación y luego una caída que se aceleró desde abril de 2022, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

“El año pasado no fue un buen año para los asalariados costarricenses. Sufrieron una importante disminución de sus ingresos reales”, publicó en Twitter el economista Ronulfo Jiménez. Entre agosto de 2021 y diciembre de 2022 la caída fue de 15%.

Los salarios aumentaron levemente (2%) en el sector secundario (que incluye manufactura y construcción) de 2019 a 2022 y en el sector privado (0,34%), así como trabajos domésticos e intermediación financiera y de seguros.

Cayeron en el sector público (-7%), agricultura, ganadería y pesca (-4%) y en comercio y servicios (-5%). En este último, las principales caídas fueron en hoteles y restaurantes, administración pública, transporte y almacenamiento en particular.

Disminuyeron también en comercio y reparación, actividades profesionales y de apoyo administrativo, enseñanza y salud y comunicación e información.

Le ocurrió, además, a los salarios en actividades calificadas (-7%) y de media calificación (-2%). Ya vimos que los incrementos a ejecutivos y operativos y los beneficios fueron desiguales en 2022.

(Shutterstock)

bv | El Día Mundial de la Pizza

El 9 de febrero fue el Día Mundial de la Pizza, cuyos orígenes van de la mano con los del pan hasta el antiguo Egipto, al descubrir la levadura, y a la antigua Grecia.

(Albert Marín)

Tres infos para el día

Más contratos eléctricos

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) firmó contratos para la compra de electricidad a las empresas P.H. Don Pedro y P.H. Río Volcán, con los que pagará 59% menos por kilovatio hora.

Renovación directiva

La Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (Camtic) eligió como nuevos integrantes de su junta directiva a Edgar Oviedo, Adolfo Cruz, Johnny Corrales, Karin Lachner, Andrés Oviedo, Edwin Estrada, Frank Rosich, Ronald Jiménez Rey y Óscar Retana.

Cambio climático según país

En EE. UU. el 72% cree que el cambio climático es un serio problema, según una encuesta del Fondo Monetario Internacional a 30.000 personas en 28 países. Las opiniones varían en Alemania, Canadá, México, Brasil, Argentina, España, Francia, Japón, Italia y Alemania entre 77% y 95%.

(Shutterstock)

La cita

“Lo que estamos buscando es que todo este proceso pueda ser digital porque nos estaríamos ahorrando 4.000 trillones de papeles que en este momento están circulando en el mundo por transacciones”. — María Fernanda Garza, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional

El gráfico

Recomendaciones de este viernes

La Orquesta Sinfónica Nacional inaugurará el próximo 3 de marzo la Temporada Oficial 2023 en el Teatro Nacional, la cual abarca 20 conciertos y 16 solistas invitados en este 2023.

¿Se quedará en casa? Netflix anunció la disponibilidad de The Upshaws, Your Place or Mine, Love To Hate You, Jim Jefferies High & Dry, In Love All Over Again, Perfect Match, African Queens Njinga, Full Swuing, Lidia Poët y Aggretsuko, entrenadas en los últimos días y Community Squad, desde hoy 17 de febrero.

Esta última, también conocida como División Palermo, es una comedia argentina en la cual un escuadrón de patrullaje urbano inclusivo, creado como una estrategia de marketing para mejorar la imagen de la policía, se topa con una banda criminal inusual mientras todos intentan entender qué es exactamente lo que hacen.

Feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias por leerme y nos reencontramos el próximo lunes.

