Seguimiento: ¿en cuáles sectores o ramas de actividad bajó más la ocupación en Costa Rica?

Los especialistas financieros y de ciberseguridad de Instacredit y Soluciones Seguras, respectivamente, recomiendan utilizar redes inalámbricas seguras, crear contraseñas seguras, usar mecanismos de validación para trámites, no exponer datos personales ni información sensible.

Asimismo, evitar acceder a links sospechosos, actualizar el enrutador, asegurarse que la red esté protegida con un cifrado robusto, como WPA2 o WPA3, tener una red de invitados, utilizar redes virtuales privadas y mantener sistemas de ciberseguridad actualizados.

de cada tres personas emprendedoras de alto crecimiento e innovación a nivel mundial son mujeres, según Global Entrepreneurship Monitor.

Ocupación por sectores

Ayer vimos que el sector agropecuario también sufrió una disminución de la fuerza de trabajo y de las personas ocupadas. Me quedé dándole vuelta de si sería la actividad más afectada.

Para darle seguimiento a esa información nos fijamos en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Las explicaciones son variadas y se habla de personas que se jubilaron y, principalmente, que se cansaron de buscar trabajo, incluyendo asalariados del sector informal. Una buena parte de las personas estarían en actividades de subsistencia.

Esta es la situación del trimestre de febrero, marzo y abril de 2019 al mismo periodo del 2023:

—La variación de la ocupación general fue de -4,31% entre ambos periodos, con una reducción de 93.868 puestos, de los cuales 40.608 corresponden a los últimos 12 meses; la caída ocurrió tanto en el sector público (-8,57%) como en el privado (-3,61%).

—En el sector primario: la agricultura, la ganadería y la pesca perdieron 56.564 puestos (casi -21%).

—En el sector secundario hay ganancia (29.588), un incremento de 7,46%, abarcando tanto a la manufactura como a la construcción y otras actividades incluidas aquí.

—El sector comercial también perdió 65.213 puestos (-4,35%), encabezado por administración pública (-20%), hogares como empleadores (-18,53%) y transporte y mantenimiento (-11%).

Pero lo mismo pasó en comercio y reparación, hoteles y restaurantes, intermediación financiera y de seguros, y actividades profesionales y administrativas. Aquí la excepción fue enseñanza y salud (3,51%) y comunicación y otros servicios (2,15%).

—Por posición de empleo principal: cayó la ocupación en asalariados (-3,16%), empleadores (-24,74%) y auxiliares no remunerados (-53%); solamente “creció” cuenta propia: 0,26%.

bv | Comienza la cuenta regresiva para el despliegue definitivo de 5G en Costa Rica

“Para los operadores móviles de red es clave contar con una tecnología cloud-native desde el principio que sea interoperable con sus infraestructuras de red que ya tienen operativas”, dijo Juan Carlos Buitrago, Chief Sales Officer de JSC Ingenium.

Tres infos para el día

Mercado negro

En el último año la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) bloqueó 84.839 celulares robados o adulterados (7.069 en promedio por mes), que no podrán utilizarse en las redes de telecomunicaciones del país.

Balanza comercial

La balanza comercial de bienes acumuló a mayo una brecha negativa de $1.911 millones, equivalente a 2,2% del PIB, según el informe mensual de coyuntura económica para junio del 2023 publicado por el Banco Central de Costa Rica.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial agregaría $4,4 billones en valor a la economía global de acuerdo con un estudio de McKinsey, pero el auge de las acciones tecnológicas enfrenta a la Reserva Federal y a la industria tecnológica de si es una burbuja como en 1999, indicaron The New York Times y The Wall Street Journal.

La cita

“También en nuestro país consta que, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, se hizo la presentación de la solicitud de patente que protegería el proceso de producción de la piña rosé en el año 2013. Sin embargo, no consta inscripción de dicha patente”. — Monserrat Soto Roig, directora de la práctica de Propiedad Intelectual en ECIJA Legal Costa Rica

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Krisia Chacón y Eugenia Soto Morales explican por qué la piña rosada solo puede ser sembrada por Del Monte.

Finanzas | Mónica Cerdas explica qué es Bolcomer, la bolsa de comercio que está bajo vigilancia del Banco Central.

Economía y Política | Francisco Ruiz informa que la UCR, UNA y TEC equipararon casi 100 títulos extranjeros en 2022.

Recomendaciones de este martes

El próximo martes 27 de junio, a las 9:00 a.m. en el Hotel Radisson, se presentará la Estrategia Nacional de Economía Circular, una iniciativa de la Dirección de Cambio Climático, Uccaep, Conare, organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales.

La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación presentará su Capítulo Fintech, un comité permanente para potenciar a este sector, este 21 de junio en Universidad Cenfotec a las 5:00 p.m.

Las personas artesanas interesadas en obtener el Sello Costa Rica Artesanal deben registrarse en línea para recibir una charla de inducción y posteriormente preparar su postulación, informaron los ministerios de Economía y de Cultura.

En streaming, este próximo 23 de junio, Netflix estrenará para los usuarios de Costa Rica: A través del mar, una película romántica sobre una pareja a distancia y la prueba que pasarán al encontrarse, y Number Number: el oro de Johannesburgo, un thriller sobre el robo de oro más grande de la historia africana.

