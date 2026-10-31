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Viajaron a Italia, probaron el gelato y crearon una cadena de heladerías en Costa Rica con ingredientes naturales, pero aún tienen un reto para su negocio

Dolce Gelato tiene cuatro heladerías y amplió su oferta a cafetería, repostería y crepas con variedades para diferentes necesidades de consumo, incluyendo opciones veganas

Por Carlos Cordero Pérez

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Adriana Gómez y Braulio Vázquez viajaron a Italia desde su natal Cartago y probaron el gelato, un postre de ingredientes frescos y naturales, de consumo diario en conos y copas. Ese fue el origen de una idea.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".