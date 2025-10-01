Estilo de vida

Cancillería anuncia: costarricenses que viajen a Europa verán estos cambios en la manera que ingresan desde el 10 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Cancillería de Costa Rica anunció de un cambio importante en la manera en que los ticos ingresarán a Europa a partir del 10 de noviembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EuropaSistema de Entradas y Salidasturismoviajes
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.