Muere Leonardo Perucci, referente de la televisión en Costa Rica

Leonardo Perucci, actor, director y expresentador de televisión, falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años, según informó su hija a Teletica, la televisora donde desarrolló buena parte de su carrera.

El artista fue una figura reconocida del entretenimiento costarricense y estuvo al frente de programas como Fabulosos Sábados y Fantástico.

Su fallecimiento se produjo después de que el lunes 9 de noviembre fuera sometido a un cateterismo por una obstrucción en las arterias coronarias.

De acuerdo con la información publicada por La Teja, durante el procedimiento le colocaron un stent, pero su condición continuó siendo delicada, especialmente por problemas respiratorios. Su esposa, la actriz y escritora Arabella Salaverry, había confirmado que se encontraba grave.

09/09/2019, San José, Sabanilla, entrevista con el actor y ex presentador de televisión Leonardo Perucci, para hablar de sus diferentes facetas en la vida. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Una carrera entre la televisión y los escenarios

Aunque parte del público costarricense lo conoció por su trabajo como presentador, la carrera de Perucci tuvo una estrecha relación con el teatro. En Costa Rica se desempeñó como actor, director, productor y profesor universitario, una combinación de labores que extendió su presencia más allá de la pantalla.

En televisión condujo Fabulosos Sábados y posteriormente Fantástico, espacio en el que también asumió funciones de producción. En las tablas se integró al Teatro del Ángel y a la Compañía Nacional de Teatro. Su interpretación en ¿Quién le teme a Virginia Woolf? le valió el Premio Anual de Teatro a la Mejor Interpretación Masculina, otorgado por el entonces Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, según una reseña de su trayectoria publicada por Canal 13 de Chile.

También impartió clases de actuación y dirección teatral en la Universidad de Costa Rica. Como director, estuvo detrás de montajes como La noche de la iguana, El concierto de San Ovidio, Los árboles mueren de pie y Ardiente paciencia.

'Los días jóvenes' fue la primera telenovela hecha en Chile; se estrenó en abril de 1967. Allí Perucci se ganó el título de galán. Foto: GDA

De Chile a Costa Rica

Perucci inició su carrera profesional en 1961, cuando fue convocado para interpretar a Tomasito en la obra La pérgola de las flores. En 1967 protagonizó Los días jóvenes, considerada la primera telenovela producida en Chile.

En agosto de 1973 salió de su país como parte de una delegación que participaría en actividades internacionales. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año, decidió no regresar. Vivió en Cuba hasta 1979, donde continuó trabajando en teatro y se formó en dirección y dramaturgia.

El 2 de abril de 1979 se trasladó a San José. Su intención inicial era quedarse algunos meses, pero terminó estableciéndose en Costa Rica, donde conoció a Arabella Salaverry y construyó una nueva etapa personal y profesional. Poco después de su llegada protagonizó Fuenteovejuna, bajo la dirección de Atahualpa del Cioppo.

Arabella Salaverry, escritora, actriz y gestora cultural costarricense junto a su esposo Leonardo Perucci. (Melissa Fernandez Silva)

Un vínculo artístico con dos países

Su arraigo en Costa Rica no interrumpió definitivamente la relación con la televisión chilena. En 2004 regresó a las producciones de Canal 13 con Hippie. Después participó en Brujas, en 2005; Descarado, en 2006, y Papi Ricky, en 2007.

Esos trabajos se sumaron a una trayectoria de más de seis décadas que reunió actuación, conducción televisiva, dirección, docencia y escritura.

Al hablar sobre su vínculo con Costa Rica, Perucci resumió su agradecimiento en una entrevista recogida por Canal 13: “Me van a faltar años para agradecerle a este país todo lo que me ha dado tanto como artista y como persona”.