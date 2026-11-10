Estilo de vida

Muere Leonardo Perucci, referente de la televisión en Costa Rica

El actor y presentador de origen chileno falleció este martes a los 87 años. Radicado en Costa Rica desde 1979, desarrolló una trayectoria que abarcó el teatro, la televisión, la dirección y la docencia.

Por Redacción EF

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Leonardo Perucci, actor, director y expresentador de televisión, falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años, según informó su hija a Teletica, la televisora donde desarrolló buena parte de su carrera.








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Leonardo Perucci
Redacción EF

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