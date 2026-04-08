Estilo de vida

¿Por qué se siente tan bien cuando cancelan una reunión de trabajo? La ciencia da la respuesta

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Por Redacción EF

La escena es conocida en cualquier oficina: llega una notificación al correo o al chat y anuncia que la reunión de las 3 de la tarde fue cancelada. De inmediato, muchos sienten una mezcla de alivio, ligereza y hasta euforia discreta, como si el día se hubiera hecho un poco más llevadero. ¿Por qué se experimenta esa sensación tan positiva ante la desaparición repentina de una obligación laboral?








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Redacción EF

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