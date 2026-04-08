¿Por qué se siente tan bien cuando cancelan una reunión de trabajo? La ciencia da la respuesta

La escena es conocida en cualquier oficina: llega una notificación al correo o al chat y anuncia que la reunión de las 3 de la tarde fue cancelada. De inmediato, muchos sienten una mezcla de alivio, ligereza y hasta euforia discreta, como si el día se hubiera hecho un poco más llevadero. ¿Por qué se experimenta esa sensación tan positiva ante la desaparición repentina de una obligación laboral?

Un reciente estudio liderado por la investigadora Gabriela Tonietto, profesora asociada de mercadeo en la Rutgers Business School, ofrece una respuesta: cuando se cancela una reunión, las personas perciben ese espacio como “tiempo ganado”, y ese tiempo se siente más largo y más abundante de lo que indicaría el reloj. Esta distorsión subjetiva abre la puerta a una sensación intensa de oportunidad y libertad, que explica por qué un simple hueco en la agenda puede transformar el ánimo del día.

El fenómeno del “tiempo de golpe de suerte”

Tonietto y su equipo denominan este tipo de minutos u horas inesperadas como “windfall time”, algo así como “tiempo de golpe de suerte” o “tiempo inesperado”. La idea es similar a encontrarse dinero en la calle: tal vez no sea una gran suma, pero como no se contaba con ella, se vive como un premio inesperado. Con el tiempo pasa lo mismo: esa franja no estaba disponible en el plan mental de la jornada y, de pronto, aparece como un recurso extra.

Para medir el fenómeno, los investigadores realizaron siete estudios con más de 2.300 participantes. En los primeros ejercicios, pidieron a las personas que compararan períodos de tiempo “ganados” (por ejemplo, una reunión cancelada) con otros espacios libres que ya estaban previstos en la agenda. El resultado fue claro: una hora que aparece de improviso se siente subjetivamente más larga que una hora que siempre estuvo libre, aunque cronológicamente sean idénticas.

Cuando se cancela una reunión, las personas perciben ese espacio como “tiempo ganado”, y ese tiempo se siente más largo y más abundante de lo que indicaría el reloj. (Shutterstock)

La explicación central está en un efecto psicológico de contraste. El tiempo inesperado se evalúa frente a un punto de referencia muy distinto: la expectativa de estar ocupado, sin margen para nada más. Al venir desde esa sensación de saturación, el espacio libre se percibe como una expansión desproporcionada. No es solo una hora; es una hora “que no debía existir”.

En palabras de la propia Tonietto, “una hora ganada se siente más larga que 60 minutos, y esa desviación de lo esperado crea una sensación única de oportunidad”. Desde esta lógica, no es lo mismo contar con una hora libre un sábado por la tarde —cuando el descanso es esperado— que liberar una hora en medio de un día laboral cargado de reuniones, correos y plazos. El contexto cambia radicalmente el sabor de ese tiempo.

Qué hace la gente con ese espacio

Una segunda parte de la investigación se concentró en observar cómo se utiliza ese “tiempo de golpe de suerte”. En otros tres estudios, los participantes reportaron su conducta o sus intenciones cuando de pronto tenían más tiempo del previsto. El patrón que emergió es revelador: ante el tiempo inesperado, las personas tienden a elegir actividades más largas de lo habitual.

En un ambiente de oficina, eso puede traducirse en decisiones concretas. Un trabajador que se queda con una hora libre por la cancelación de una reunión es más propenso a escoger una tarea de 45 minutos en lugar de una de 30, como revisar a fondo un informe en vez de contestar mensajes rápidos. También es más probable que opte por salir a caminar hasta una cafetería, en lugar de tomar café de forma apresurada en el área común. La sensación de abundancia temporal hace que parezca viable “hacer algo más grande”, ya sea productivo o de ocio.

Los investigadores señalan que esa característica es ambivalente: el tiempo ganado puede utilizarse para avanzar en proyectos importantes o para entregarse a actividades de descanso o entretenimiento. En todos los casos, sin embargo, predomina una sensación de control y agencia sobre el propio día, que refuerza el bienestar subjetivo.

Una oportunidad y un riesgo para las empresas

Para las organizaciones, el hallazgo llega en un momento en que la gestión del tiempo y la salud mental de los equipos se han vuelto temas críticos. Conceptos como “time famine” —la sensación constante de no tener suficiente tiempo— y la sobreprogramación de agendas se han asociado con agotamiento, caída en la productividad creativa y mayor rotación de personal.

El estudio sugiere que introducir espacios de flexibilidad en la planificación puede mejorar la percepción de control que tienen los colaboradores sobre su jornada, y con ello su satisfacción y desempeño. Sin embargo, también advierte sobre un posible efecto contrario: cuando la cancelación es muy repentina, el cerebro tiende a inclinarse hacia el ocio. “Cuanto más inesperada es la ganancia de tiempo, más probable es que la persona sea improductiva”, concluye Tonietto. Cancelar reuniones de último minuto, de forma frecuente o caprichosa, puede terminar fomentando dispersión y hábitos de procrastinación.

El mensaje es claro: conviene diseñar agendas que contemplen bloques libres planeados —que también reducen la fatiga—, más que depender de sorpresas de último momento. Crear “ventanas protegidas” para concentración profunda o para pausas genuinas podría imitar, de forma controlada, los beneficios anímicos del tiempo inesperado.

Cómo sacar provecho del “milagro” de una cancelación

La próxima vez que una reunión se caiga del calendario, más allá del alivio instintivo, el hallazgo científico abre una invitación práctica para los trabajadores y ejecutivos: usar esa hora como un activo estratégico. Ese tiempo ganado puede dedicarse a avanzar en una tarea que siempre se pospone, a ordenar prioridades del resto del día o a tomar un descanso deliberado que mejore el rendimiento posterior.

En un entorno en el que la presión por producir más en menos horas no cede, entender por qué una simple cancelación se vive como una pequeña liberación ayuda a revalorizar el tiempo como recurso psicológico, no solo económico. Lo que parece un gesto menor —un clic para eliminar una reunión del calendario— puede convertirse, para quien lo recibe, en un raro y valioso respiro en medio de la semana. Y saberlo permite, tanto a empresas como a colaboradores, decidir con más intención qué hacer con ese regalo inesperado.