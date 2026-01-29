Sevilla en Semana Santa: ¿qué hacer en la ciudad y cuánto cuesta volar desde Costa Rica?

¿Hay un mejor momento del año para conocer Sevilla, la ciudad española cuya Semana Santa fue declarada de Interés Turístico Internacional en 1980, que esos mismos días?

Esta provincia es reconocida ante el mundo por sus destacadas actividades entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección.

Además, una visita en esos días también permite al visitante moverse a pie entre monumentos, plazas y barrios con una carga histórica considerable.

Lo que no se puede perder

Si todavía sopesa la opción de visitar Sevilla, le ayudamos con un repaso de sus principales atractivos para Semana Santa, según el análisis de Tripadvisor para 2026.

En primer lugar, se encuentra la Catedral de Sevilla, considerada la catedral gótica más grande del mundo, y la Giralda que funcionan como puntos centrales, ya que muchas procesiones pasan por sus alrededores o tienen como referencia la Carrera Oficial, que atraviesa zonas cercanas.

La visita a este conjunto monumental permite comprender el peso religioso y urbano que tiene la celebración, aunque se recomienda reservar con antelación debido al alto flujo de visitantes.

El Real Alcázar de Sevilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), permanece abierto durante estos días y ofrece una alternativa para quienes buscan espacios menos congestionados. Sus jardines y salones permiten una visita pausada, especialmente durante las mañanas, cuando la actividad procesional es menor.

Por otro lado, el barrio de Santa Cruz es uno de los sectores favoritos para transitar durante Semana Santa; sus calles estrechas forman parte de varios recorridos procesionales, lo que genera cierres temporales y alta concentración de público. Para el visitante, es un punto clave tanto por su cercanía a los principales monumentos como por la posibilidad de observar procesiones en tramos más recogidos.

Triana, otro barrio ubicado al oeste del río Guadalquivir, se conecta con el resto de la ciudad mediante el Puente de Isabel II, el cual es uno de los lugares más concurridos de esas fechas. Además, mantiene una amplia oferta de bares y restaurantes, lo que la convierte en una zona práctica para alojarse o hacer pausas durante los recorridos.

En cuanto a espacios abiertos, la Plaza de San Francisco y la Plaza del Salvador son puntos habituales de paso de las procesiones y permiten observar los cortejos en tramos más amplios.

Para quienes buscan evitar las aglomeraciones, la Plaza de España y el Parque de María Luisa ofrecen un entorno más tranquilo, aunque con menor actividad vinculada a la Semana Santa.

Si le interesa la oferta gastronómica, puede estar seguro de que se adapta a la temporada, pues durante la semana predominan platos tradicionales asociados a la vigilia, como el bacalao, las espinacas con garbanzos y diversos dulces típicos, entre ellos torrijas y pestiños.

Además, muchos establecimientos amplían horarios para atender la demanda generada por los recorridos nocturnos.

Desde el punto de vista práctico, visitar Sevilla en Semana Santa implica planificar desplazamientos con anticipación, ya que los recorridos procesionales generan cortes de calles y cambios en el transporte público.

No obstante, esa misma concentración de actividades permite recorrer a pie gran parte de los principales puntos de interés y observar cómo la celebración impacta directamente en la dinámica económica y turística de la ciudad.

En cuanto al hospedaje, se recomienda organizarlo con la mayor anticipación posible, ya que al igual que otros sitios de interés en Semana Santa, como Antigua Guatemala, la cantidad de visitantes que acuden aumenta en gran volumen. En Sevilla, la noche promedio en esta época puede rondar arranca en $250 en hoteles de 3 estrellas en el centro y puede llegar a los $800 por noche en habitaciones con balcón.

Vuelos desde Costa Rica

Para dimensionar el costo del viaje desde suelo costarricense se examinó la oferta disponible en Booking.com, con una revisión realizada el 25 de enero de 2026, utilizando los días santos del martes 31 de marzo al domingo 5 de abril.

La búsqueda muestra que los vuelos desde San José hacia Sevilla implican, en todos los casos, al menos una escala y trayectos de larga duración, propios de una ruta transatlántica.

Las opciones más económicas para clase turista parten de aerolíneas como Iberia y Air Europa, generalmente con una conexión en Madrid. Los precios más bajos se ubican alrededor de los ¢430.000 a ¢460.000 ida y vuelta, en tarifas básicas que incluyen equipaje de mano y un equipaje documentado, pero con restricciones en cambios y selección de asiento.

Tome en cuenta que la duración total del viaje suele oscilar entre las 14 y 18 horas, según el tiempo de conexión.

En un rango intermedio aparecen combinaciones operadas por KLM, Air France o American Airlines, con escalas en ciudades como Ámsterdam, París o Miami. Estas opciones elevan el costo a rangos cercanos a los ¢500.000 y ¢560.000; aunque extienden el tiempo total de traslado, ofrecen mayor disponibilidad de horarios o mejores condiciones de conexión.

Las tarifas más altas superan los ¢600.000 y corresponden a itinerarios con escalas más largas o combinaciones de aerolíneas tradicionales que incluyen mayor flexibilidad, mejores horarios o servicios adicionales.

Los precios reflejan tanto la alta demanda de la temporada como la complejidad logística de llegar a Sevilla desde Centroamérica.

Por eso, tomarse el tiempo de identificar y asegurar sus boletos, hospedaje y cronograma de visita es indispensable para garantizar una experiencia a la altura del destino escogido.