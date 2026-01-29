Estilo de vida

Sevilla en Semana Santa: ¿qué hacer en la ciudad y cuánto cuesta volar desde Costa Rica?

Viajar a Sevilla en Semana Santa implica planificar con tiempo; le contamos sobre algunas actividades que puede realizar y lo que cuestan los vuelos de ida y vuelta

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

¿Hay un mejor momento del año para conocer Sevilla, la ciudad española cuya Semana Santa fue declarada de Interés Turístico Internacional en 1980, que esos mismos días?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Semana Santa 2026SevillaEspañaCosta Ricavuelosviajes
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.