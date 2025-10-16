Estilo de vida

¿Vale lo mismo su perro que una maleta? Justicia europea emite veredicto tras incidente con Iberia

EscucharEscuchar
Por AFP

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un veredicto en un caso de pérdida de un perro relacionado con Iberia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
viajesperros
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.