Finanzas

Aseccss: ¿cómo funciona la asociación solidarista más grande y que supera a cuatro bancos y 14 cooperativas en activos?

Conversamos con Enrique Rojas, gerente general de la Asociación Solidarista de la CCSS, sobre el funcionamiento y retos detrás de los números

Por Marcia Solano Miller

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La Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Aseccss) se consolidó como un verdadero gigante financiero que, más allá de ser la más grande en su categoría, hoy cuenta con dimensiones que superan a gran parte del sector cooperativo nacional de ahorro y crédito y varios bancos privados.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.