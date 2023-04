Así de fácil es gastarse una fracción de la lotería ganadora

Ganarse la lotería es, probablemente, uno de los sueños más compartidos por las personas. También suele ser un anhelo acompañado de una falsa sensación de prosperidad.

Tomemos como punto de partida el valor de una fracción del último “acumulado” que se rifó el viernes 31 de marzo: ¢59,8 millones. Estos casi ¢60 millones se los desea cualquiera, mas no significa que le vayan a solucionar la vida.

El monto de este “pedacito” de lotería se puede gastar fácilmente en una única inversión, ya sea una casa, un carro o la supervivencia mensual.

¿Por cuánto tiempo puede vivir solo del premio? Copiado!

Esta es una pregunta básicamente imposible de contestar a ciencia cierta ya que hay demasiadas variables que enturbian el cálculo. Sin embargo, podríamos tomarnos algunas libertades para intentar acercarnos a un monto.

Una recopilación de El Financiero hecha el pasado mes de enero encontró que si una persona quiere independizarse y vivir sola en la Gran Área Metropolitana (GAM), debe presupuestar alrededor de ¢555.000 mensuales.

En este artículo puede encontrar cómo llegamos a este monto, pero básicamente incluye los gastos básicos a través de promedios de electricidad, agua, alimentos, Internet y alquiler de vivienda.

Si se parte del hecho de que la persona vive sola, no tiene deudas y que solo quiere utilizar el premio de la lotería para vivir de él sin invertirlo, los ¢60 millones le alcanzarían para sobrevivir 109 meses (nueve años).

Este cálculo, sin embargo, tiene varios asteriscos. Para comenzar, no es realista pensar que esos ¢555.000 se mantengan constantes por nueve años; los precios no son tan estáticos, lo cual acortaría el tiempo de supervivencia. En un escenario cercano al ideal en el que se cumpla la meta de inflación del Banco Central de Costa Rica, la vida se haría, en promedio, alrededor de un 3% más cara por año.

Además, este presupuesto exige un nivel de austeridad y constancia que no todos tienen y no contempla gastos adicionales como viajes, regalos, salidas, etc. El licor, por ejemplo, no está dentro del cálculo.

¿Se puede comprar una casa? Copiado!

Aquí dependerá, evidentemente, del tipo de casa que quiera comprar. La realidad es que los ¢60 millones probablemente no le alcancen para algo muy lujoso.

Costa Rica no cuenta con indicadores sobre el precio de casas y terrenos, así que es complicado conjurar un marco de referencia. Para determinar qué tipo de casa estaría dentro del rango del premio podría usarse como comparativo el precio por metro cuadrado de casas de la plataforma de encuentra24.com.

Hasta el 31 de enero, según una recopilación hecha por El Financiero, el metro cuadrado de una casa en, por ejemplo, Curridabat, estaba en $1.098. Lo que significa que esos ¢60 millones le alcanzarían para una casa de alrededor de 100 metros cuadrados, con el tipo de cambio promedio del Monex del 31 de marzo.

En una zona más barata como Desamparados, donde el metro cuadrado tiene un promedio de $789, el tamaño de la casa podría subir a alrededor de 135 metros cuadrados.

Hay que tomar en cuenta que estos costos por metro son un promedio de “precios de oferta”, es decir, el monto que piden los propietarios de las viviendas, no necesariamente precio final de venta. Además habría que sumarle costos de formalización.

¿Y un carro? Copiado!

Aquí, de igual forma, depende del nivel de lujo que se desee. El sedán eléctrico Mercedes Benz EQS, por ejemplo, se ofreció en $165.000 durante la última Expomóvil. La fracción de ¢60 millones apenas le alcanzaría para cancelar un 66% del monto. Así que no es realista —o por lo menos responsable— apuntar a una gama tan alta.

Hay, por supuesto, opciones mucho más económicas. Según datos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) solicitados por La Nación, en 2022 la marca de automóviles de mayor venta fue Toyota.

Los dos modelos de más venta de esta marca según datos de Encuentra24 son el Yaris y el Corolla. En la página web de Purdy Motors las versiones sedán, del año, del Yaris y el Corolla más económicas se cotizan en $23.100 y $32.400, respectivamente.

Adquirir alguno de estos dos automóviles le significaría —sin contar los costos de formalización y sin ningún “extra”— un 21% y 29% del premio otorgado por el hipotético pedacito de lotería.

Recomendaciones generales Copiado!

En casi de ganar una fracción de la lotería, la recomendación que da Douglas Montero, economista especialista en mercados financieros, es utilizar el dinero para cancelar deudas, incluso cuando el monto a deber supera el del premio. “Si son ¢60 millones, pues se fueron (todos) en la deuda, pero ya no tiene usted el flujo mensual de estar pagando (la cuota), entonces todo eso lo puede capitalizar. Si le sobra, no se vuelva loco, póngalo en un certificado de inversión, aproveche las tasas que están altas en colones y siga viviendo su vida normal”, dice Montero.

En caso de tener más de una deuda, Josué Rodríguez, director de Sirú Financiero, recomienda priorizar las que tengan intereses más altos o la operación más “nueva”.

En el caso de no contar con deudas, Rodríguez recomienda partir el dinero en tres horizontes de inversión: un 10% en el plazo más inmediato, es decir, que esté de la forma más líquida posible como en fondos de inversión abiertos que inviertan en renta fija, un 60% en en el mediano plazo, con inversiones de entre uno y cinco años, y el último 40% al largo plazo, en inversiones superiores a los cinco años.

El asesor recalca que esta se trata de la receta más estándar, sin embargo variará dependiendo del perfil de cada persona. “Entre más maduro sea con el manejo del dinero, más a largo plazo se hacen las inversiones”, dice.

Además de esa diversificación de plazo, también se recomienda dividir las inversiones por monedas y “no poner todos los huevos en una canasta”.

“Uno puede invertir en tres cosas: en bienes raíces, en negocios o en productos financieros. Si la persona no tiene mucho manejo los dos primeros, entonces mejor que inviertan productos financieros: en un plan de pensiones de largo plazo, en algunos certificados de mediano a largo plazo y, en el corto plazo, en un fondo de inversión abierto, pero si la persona o el grupo familiar ya tiene un poquito más de conocimiento, pueden invertir en un terreno o pueden invertir en montar un negocio”, dice Rodríguez.