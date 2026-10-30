Finanzas

Banco Central disminuye su proyección de crecimiento económico: ¿por qué creceremos menos?

BCCR advierte sobre un menor crecimiento económico y factores de riesgo sobre la inflación

Por Marcia Solano Miller y Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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La economía tendrá un menor crecimiento este año, ya que pasaría de una proyección de 3,4% hecha en junio de 2026 a 3,2%, de acuerdo con el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.