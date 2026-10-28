Finanzas

Caída salarial en Costa Rica: trabajadores de alta calificación sufren el mayor golpe

Le contamos cómo se han comportado los ingresos reales de los costarricenses

Por Marcia Solano Miller

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

A pesar de que los indicadores generales de empleo muestran una aparente estabilidad, con una tasa de desempleo a la baja y actualmente en 6,7%, el bolsillo de los trabajadores costarricenses está sintiendo un impacto negativo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaBanco Centralsalarios
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.