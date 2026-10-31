Finanzas

¿Cómo prepararse financieramente para un despido? Así puede crear un plan de contingencia

Aprenda cómo preparar sus finanzas ante un despido. Expertos explican cómo organizar el presupuesto, renegociar deudas y crear su fondo de emergencia

Por Marcia Solano Miller

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Prepararse financieramente para un despido comienza antes de perder el salario.








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Costa Ricapreparacióndespidofondo de emergencia
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.