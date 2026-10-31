¿Cómo prepararse financieramente para un despido? Así puede crear un plan de contingencia

Prepararse financieramente para un despido comienza antes de perder el salario.

Un presupuesto de gastos esenciales, una reserva disponible y una revisión de las deudas pueden ayudarle a enfrentar la pérdida del empleo sin tomar decisiones apresuradas.

Saber cuánto necesita para cubrir sus gastos básicos, con cuáles recursos contaría y qué ajustes podría hacer permite construir un plan de contingencia para sostenerse mientras busca otra fuente de ingresos.

El Financiero conversó con dos asesores financieros, quienes coinciden en que el punto de partida es ordenar el presupuesto del hogar, identificar las reservas disponibles y revisar las deudas y sus seguros. La meta, sin embargo, no es mantener intacto el estilo de vida, sino calcular cómo cubrir lo indispensable durante la transición.

“El mejor momento para prepararse para un despido es cuando se tiene trabajo”, afirma Diego Benítez, uno de los asesores, quien señala que hacer ajustes por decisión propia es distinto a tener que aplicarlos cuando ya no existe un ingreso salarial.

Calcule cuánto cuesta sostener lo esencial

El monto que necesita para enfrentar un período sin empleo no se calcula a partir del salario, sino de los gastos que deberá seguir pagando.

Benítez recomienda sumar vivienda, alimentación, servicios, transporte, cuotas de deudas, medicamentos y educación de los hijos. También plantea contemplar el aseguramiento de salud y los costos de buscar trabajo, como Internet, traslados o algún curso. A ese presupuesto se le agrega un 10% para imprevistos.

Por su parte, Josué Rodríguez, asesor en Sirú Financiero, señala que deben incorporarse las necesidades de las personas dependientes y los gastos que, aunque no llegan todos los meses, aparecerán durante el período sin empleo.

“No conviene hacer un presupuesto tan ajustado que solo funcione si nadie se enferma y nada se descompone”, advierte.

Con ese inventario se pueden hacer dos cálculos:

Dinero necesario: Presupuesto básico mensual multiplicado por los meses que se desea cubrir, más un margen para imprevistos.

Meses de cobertura: Reservas utilizables divididas entre el presupuesto básico mensual.

Si el hogar recibe otros ingresos estables, la recomendación es determinar cuánto falta cubrir después de ese aporte. De hecho, Benítez propone entre tres y seis meses como punto de partida para la reserva, aunque algunos perfiles profesionales podrían requerir más tiempo para encontrar empleo.

Si apenas llega a fin de mes, la primera tarea es buscar margen en el presupuesto. Ambos asesores recomiendan revisar los gastos, reducir los prescindibles y construir una reserva inicial antes de destinar todo el dinero disponible a pagos extraordinarios de deudas.

Por ejemplo, puede revisar periódicamente si realmente aprovecha servicios como cable, planes de celular, membresías y suscripciones a plataformas, pues el ahorro que produzcan estos ajustes puede alimentar el fondo de emergencia.

No obstante, Rodríguez recuerda que, ante un posible despido, conservar efectivo resulta importante: adelantar cuotas puede reducir una deuda, pero también dejar a la persona sin recursos para alimentación o alquiler.

Por eso, antes de hacer un abono extraordinario, recomienda averiguar cuánto ahorrará, si disminuirá la cuota mensual y cuánto dinero conservará para vivir.

Un pago parcial puede bajar el saldo sin reducir la cuota, pero esto no implica dejar de cumplir las obligaciones: debe mantenerlas al día o negociar oportunamente cuando ya no sea posible.

Aprenda cómo preparar sus finanzas ante un despido. Expertos explican cómo organizar el presupuesto, renegociar deudas y crear su fondo de emergencia. (Shutterstok)

Haga un inventario de deudas, seguros y recursos

El plan también debe incluir una lista de préstamos y tarjetas con sus saldos, tasas, cuotas, vencimientos y seguros asociados.

Rodríguez recomienda solicitar las condiciones de las pólizas para conocer qué tipo de salida laboral cubren, los requisitos del reclamo, los períodos de carencia y espera, las exclusiones y el número y monto de cuotas cubiertas. Eso sí, tome en cuenta que presentar una solicitud al seguro no significa que las cuotas ya estén pagadas.

Si necesita negociar con una entidad financiera, ambos asesores aconsejan hacerlo antes de caer en atrasos.

“Pediría el certificado y las condiciones para confirmar qué tipo de salida laboral cubre, requisitos, períodos de carencia y espera, número y monto de cuotas cubiertas, exclusiones y plazo para presentar el reclamo”, afirma Rodríguez.

A la vez, conviene identificar cuánto recibiría por liquidación, Fondo de Capitalización Laboral (FCL), ahorros y recursos de una asociación solidarista, si pertenece a una. Deben ser montos netos y considerar sus fechas de disponibilidad, no solo las sumas que espera recibir.

Rodríguez también advierte sobre el riesgo de contar dos veces un mismo recurso: el aporte patronal de la asociación solidarista puede formar parte del pago de cesantía, pero no debe sumarse automáticamente como un beneficio adicional completo.

En cuanto a la liquidación, recibir varios millones de colones de una sola vez puede generar una sensación de abundancia. Sin embargo, ese dinero tendrá que sustituir el salario durante un plazo incierto.

Por esta razón, no existen porcentajes iguales para todas las personas, sino sugerencias generales, como separar primero los gastos inmediatos y las obligaciones próximas, reservar una suma para imprevistos y administrar el resto mediante transferencias mensuales a la cuenta de uso diario.

“Mi recomendación es separarlo en tres bolsillos: primero, asegurar los meses de gastos esenciales que se calcularon, porque eso compra tranquilidad para buscar empleo sin desesperación; segundo, si sobra, tener una pequeña reserva para imprevistos. Lo que no recomiendo es usarlo en compras, viajes o para ‘invertir’ en un negocio sin un plan sólido”, asegura Benítez.

Revise el plan antes de que se agote el dinero

Rodríguez ilustra el cálculo con una situación hipotética de una persona que reúne ¢3,6 millones netos entre liquidación, FCL y ahorros, sin duplicar recursos. Su presupuesto básico mensual es el siguiente:

Concepto Monto mensual Vivienda y servicios básicos ¢250.000 Alimentación ¢150.000 Salud, transporte, comunicación y otras necesidades básicas ¢100.000 Cuotas de deudas ¢100.000 Total ¢600.000

Si separa ¢300.000 para imprevistos, tendrá ¢3,3 millones para cubrir ese presupuesto: aproximadamente cinco meses y medio, sin utilizar el respaldo apartado. El cálculo muestra cuánto duran los recursos, pero no garantiza que encontrará trabajo dentro de ese plazo.

Por eso, Rodríguez recomienda revisar el plan cada mes. Si después de dos meses no aparecen oportunidades concretas, plantea ampliar la búsqueda, evaluar ingresos temporales y volver a ajustar los gastos. Si un seguro cubre cuotas, también debe anotarse cuándo terminará esa protección.

Benítez plantea otra situación hipotética de una persona con gastos esenciales de ¢550.000 al mes, cuyo objetivo de reserva para seis meses sería de ¢3,3 millones.

Si tras dar por terminado su empleo recibe ¢2,5 millones entre liquidación, FCL y asociación solidarista, y tenía ahorrados ¢800.000, tiene ese objetivo cubierto.

Durante los primeros tres meses, es capaz de sostener sus gastos esenciales y se enfoca en la búsqueda de un nuevo trabajo. No obstante, en caso de llegar al cuarto mes sin empleo, entra en una segunda fase: recortar aún más, renegociar cuotas y buscar ingresos adicionales, aun si son menores a su salario anterior.

“Si se acerca al sexto mes, es momento de tomar decisiones más profundas: vender activos que no son indispensables, cambiar de vivienda o aceptar un empleo de transición. La clave es definir esas fases desde el principio y no esperar a quedarse sin dinero para reaccionar”, determinó Benítez.

Actualizar el currículum, mantener activa la red de contactos y evaluar fuentes complementarias de ingreso también forman parte de la preparación.

Si fuera necesario vender bienes, es importante identificar con tiempo los artículos prescindibles y conservar las herramientas que permiten trabajar. El objetivo es actuar mientras todavía existen recursos y margen para decidir, no cuando el dinero ya se agotó.