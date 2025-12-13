¿Cuánto ganaría dentro de un año si invierte en ¢1 millón en un CDP o fondo de inversión? Esto dicen los números

Invertir en un fondo de inversión o Certificado de Depósito a Plazo (CDP) se convirtió en una alternativa atractiva para quienes buscan que su dinero genere ganancias por sí solo.

Aunque algunos de estos instrumentos exigen un monto mínimo para comenzar, hay personas que optan por invertir sumas mayores para aprovechar mejor los premios que ofrecen.

En un fondo, el dinero de muchos participantes se administra de forma conjunta y se coloca en distintos activos, como bonos o bienes raíces, según sea o no diversificado.

En cambio, el CDP es un depósito que se mantiene en la entidad financiera elegida por un periodo fijo a cambio de una tasa establecida desde el inicio.

Ante estas opciones, es natural preguntarse: ¿cuánto podría ganar en un año si hoy invierto un millón de colones?

Para responderlo, El Financiero realizó una selección bajo dos criterios.

Primero, el CDP con mayor rendimiento en colones a 12 meses plazo, según lo reportado por 14 entidades financieras a octubre del año en curso.

Después, para analizar los fondos, se tomaron en cuenta los cuatro con mayor cantidad de activos netos en colones, de acuerdo con los datos publicados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), al 28 de noviembre de este año.

La tasa que paga un certificado indica de forma más certera cuánto podría recibir según el periodo indicado; sin embargo, en el caso de los fondos de inversión se tiene una referencia anualizada según los rendimientos obtenidos en el pasado.

Es decir, en el caso de los fondos de inversión se tiene información histórica del comportamiento de sus rendimientos, mas no de una tasa o rendimiento certero para el desempeño futuro.

Por lo tanto, es importante que la persona interesada tenga bien claro que las características y riesgos entre un CDP y una participación en un fondo son totalmente diferentes.

Los resultados

El CDP con premio más alto, en Coocique, cuenta con una tasa del 6,57%. Eso significa que, si alguien deposita un millón, recibiría ¢65.700 en intereses después de doce meses, para un total de ¢1.065.700.

El cerrado no diversificado de Multifondos de Costa Rica es el fondo de ingreso con más activos netos para un total de ¢61.000 millones, con un rendimiento de los últimos 12 meses del 6,50%.

Si en este caso hipotético se toma la libertad de aplicar ese rendimiento al futuro, lo obtenido sería muy similar al anterior cálculo: ¢65.000, para cerrar el año con ¢1.065.000. Es preferible para objetivos de mediano a largo plazo.

En el caso del fondo inmobiliario, el que encabeza es el Fondo de Inversión BCR Inmobiliario con ¢17.000 millones en activos. Los registros datan un rendimiento del 4,45% en los últimos 12 meses.

Con este instrumento y si aplicamos esa tasa como una referencia hacia el futuro, el millón de colones crecería a ¢1.044.500, es decir, ¢44.500 de ganancia en 12 meses.

No obstante, tal y como señala el mismo Banco de Costa Rica (BCR) en su sitio web, está dirigido a inversionistas receptivos a asumir riesgos moderados y que no requieran liquidez pues, al ser un fondo cerrado, no recompra las participaciones.

Si de los de crecimiento se trata, el puesto en esta clasificación lo asume el abierto no diversificado del Instituto Nacional de Seguros (INS) con ¢24.000 millones y 3,61% de premio en últimos 12 meses. La inversión inicial llegaría a ¢1.036.100 bajo los mismos supuestos anteriores.

Es ideal para quienes buscan resultados favorables a mediano y largo plazo, además de permitir retiros en el camino.

En cuanto a los de mercado de dinero, el BN SuperFondo y sus ¢325.000 millones en activos netos otorgan el volumen más elevado de su grupo. Dado que su rendimiento es del 2,47% y si se aplica el supuesto de que ese rendimiento se mantenga invariable la ganancia sería de ¢24.700, para un total final de ¢1.024.700.

Su enfoque es a corto plazo, pero debe tomar en cuenta que, al ser no diversificado, el dinero se concentra en pocos tipos de activos o en uno solo principal. Para eso es recomendable que el inversionista conozca con detalle las características del fondo.

En términos simples, el ejercicio muestra que el CDP y el fondo de ingreso cerrado no diversificado de Multifondos de Costa Rica son los instrumentos que más harían crecer el dinero en un año, si las tasas de referencia se mantienen.

Sin embargo, la elección también depende de otros factores que cada persona busque: mayor ganancia, flexibilidad para retirar el dinero o nivel de riesgo que esté dispuesta a asumir.