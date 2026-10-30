Finanzas

Mitad de las empresas en Costa Rica trasladó el aumento de costos de insumos al consumidor, según encuesta de bancos centrales

Un estudio de bancos centrales revela que el 64% de las empresas en Costa Rica enfrenta alzas en insumos por tensiones comerciales, mientras que la mitad trasladó los costos al consumidor

Por Marcia Solano Miller

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Las tensiones comerciales internacionales elevaron el precio de los insumos para el 64% de las empresas costarricenses consultadas en un estudio preliminar presentado ante la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.