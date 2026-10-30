Mitad de las empresas en Costa Rica trasladó el aumento de costos de insumos al consumidor, según encuesta de bancos centrales

Las tensiones comerciales internacionales elevaron el precio de los insumos para el 64% de las empresas costarricenses consultadas en un estudio preliminar presentado ante la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La mitad de las compañías reportó que trasladó el aumento de sus costos a los precios de venta que paga el consumidor, mientras que el 94% indicó que no contempla paralizar sus actividades.

Los resultados forman parte de una investigación coordinada por el Banco de España con la participación de Costa Rica, México, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana. El ejercicio buscó identificar cómo las empresas perciben el impacto de las tensiones comerciales sobre sus operaciones y qué medidas adoptan para enfrentarlo.

Ilse Sobrado González, funcionaria de la División Análisis de Datos y Estadísticas del BCCR, expuso los hallazgos durante la sesión de la Junta Directiva del 23 de setiembre de 2026.

Según el proyecto de acta, las encuestas se aplicaron en octubre y noviembre de 2025, en un contexto marcado por los cambios arancelarios de ese año y la guerra comercial con China.

Para el componente costarricense, el ejercicio tomó como referencia 350 empresas grandes de distintas actividades económicas.

Empresas trasladaron costos a sus precios

El encarecimiento de los insumos fue el principal efecto: en el promedio de los seis países, más de la mitad de las empresas reportó aumentos en los precios de los insumos adquiridos durante 2025. En Costa Rica, la proporción alcanzó el 64%.

Para enfrentar esa presión, las compañías recurrieron, entre otras medidas, a ajustes en sus precios de venta. Sobrado destacó que el 50% de las empresas costarricenses señaló que utilizó esa estrategia para trasladar los mayores costos de producción.

“Costa Rica sí se aleja un poquito porque parece estar utilizando un mayor precio de venta como una estrategia activa para trasladar el aumento en sus costos de los insumos, costos de producción”, explicó la funcionaria ante los directivos.

Pese a las presiones sobre sus costos, el 94% de las compañías costarricenses consultadas indicó que no contempla un paro de actividades.

No obstante, Sobrado destacó una respuesta más activa que el promedio regional en la búsqueda de nuevos clientes, tanto nacionales como extranjeros.

“Costa Rica tiene una política un poco más agresiva que el promedio de los países en cuanto a buscar nuevos clientes”, señaló.

En el conjunto de las economías participantes, la diversificación de clientes figuró entre las principales respuestas empresariales: un 52% buscó nuevos clientes nacionales y un 42%, extranjeros.

Además, alrededor del 30% contempló diversificar su cadena de suministro mediante proveedores de otros países. Estas cifras corresponden al promedio regional, no exclusivamente a Costa Rica.

Un estudio preliminar de bancos centrales revela que el 64% de las empresas en Costa Rica enfrenta alzas en insumos por tensiones comerciales, mientras que la mitad trasladó los costos al consumidor. (Shutterstock)

La incertidumbre pesa en las decisiones

Más allá del efecto directo de los aranceles, la incertidumbre apareció como un canal relevante de transmisión de las tensiones comerciales.

En el promedio regional, un 70% de las empresas señaló que esa falta de claridad sobre el rumbo de la política comercial les afecta por encima del efecto del aumento de los aranceles.

Ante una consulta del directivo Juan Andrés Robalino, Sobrado aclaró que se trata de no saber qué ocurrirá con las medidas comerciales: si los aranceles subirán o bajarán y cómo afectarán a cada país.

La exposición también advirtió que los impactos varían según los vínculos comerciales de cada economía. México, Costa Rica y República Dominicana presentan una mayor integración con el mercado estadounidense, mientras que Chile, Colombia y Perú mantienen mayores vínculos comerciales con China.

¿Cómo se refleja en la inflación?

Las tensiones comerciales y geopolíticas pueden encarecer las materias primas, los productos y el transporte de mercancías, según José Luis Arce, economista y expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Por ejemplo, el conflicto en Oriente Medio tuvo un efecto sobre el mercado de petróleo e hidrocarburos, el cual ya se refleja en una mayor inflación.

No obstante, para Arce, no todas las compañías trasladan los incrementos de la misma manera; la decisión depende de su poder de mercado, de cuánto podrían reducir sus compras los clientes ante un ajuste y de su capacidad financiera para absorber el golpe.

“Entre más inelástica la demanda de un bien, más fácil es trasladar el aumento sin perder ingresos”, señaló. Es decir, una empresa tiene más posibilidades de aumentar sus precios si sus compradores difícilmente pueden prescindir del producto o reducir su consumo.

En cambio, si considera que el encarecimiento es temporal y cuenta con finanzas sólidas, puede asumir parte del costo a cambio de reducir su margen de ganancia. Sin embargo, estas presiones pueden alcanzar una amplia variedad de productos, entre ellos alimentos, materiales de construcción y bienes industriales.

De momento, el país aún no registra una inflación alta. Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ubicó a la inflación interanual en 0,34% al cierre de setiembre (lo que rompe con 16 meses en terreno negativo), aún se encuentra por debajo de la meta del ente emisor, la cual se sitúa en 3%, con ±1 punto porcentual. Es decir, entre 2% y 4%.