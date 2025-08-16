Finanzas

¿No ha recibido el dinero que debería recibir en el caso Desyfin? Esta es la razón

El pasado jueves 14 de agosto se efectuó un pago a 677 depositantes, lo que representa el 66% del total de acreedores no garantizados.

Por Redacción EF

La Administración de la Resolución de la Financiera Desyfin S.A. ha iniciado el proceso de pago a los depositantes no garantizados, pero una parte significativa de ellos aún no ha recibido los fondos correspondientes.








