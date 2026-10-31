Finanzas

Nuevos códigos de facturación electrónica entran a regir este 1 de noviembre

Se aconseja a las empresas revisar sus sistemas de facturación y controles internos

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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A partir de este domingo 1 de noviembre entrarán en vigor los ajustes incorporados por el Ministerio de Hacienda en los anexos y las estructuras de los comprobantes electrónicos.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.