Tipo de cambio cayó a un precio que no se veía desde el régimen de minidevaluaciones

La caída en el precio del dólar alcanzó un nuevo hito: su valor más bajo en los últimos veinte años con respecto al colón. El tipo de cambio de venta de referencia cerró este 26 de noviembre en ₡496,59.

Para ver un precio en un nivel así de bajo hay que remontarse hasta la época de las minidevaluaciones, específicamente al 20 de diciembre de 2005 (₡496,38).

Tipo de cambio ha ido a la baja desde mediados del 2022. (Shutterstock/Shutterstock)

Las minidevaluaciones eran un régimen cambiario en el que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ajustaba el tipo de cambio del colón frente al dólar mediante pequeñas devaluaciones frecuentes, en lugar de hacer una sola devaluación grande y esporádica.

Este esquema rigió de forma sostenida desde mediados de los años ochenta hasta octubre de 2006, cuando fue sustituido por el sistema de banda cambiaria, el cual después se reemplazó en febrero de 2015 por la flotación administrada, el modelo que se mantiene en la actualidad.

En la flotación administrada son las fuerzas de oferta y demanda las que dictaminan el precio del dólar y el BCCR no puede fijar un precio ni un rango definitivo, como sucedía con las minidevaluaciones y la banda. Sin embargo, sí puede intervenir para suavizar variaciones abruptas, para reponer o vender reservas y para suplir las necesidades del sector público no bancario.

Una semana por debajo de ₡500

Entre el lunes 24 de noviembre y el viernes 28, el tipo de cambio promedio en el Monex (donde se transa el valor de la divisa) se mantuvo por debajo de los ₡500: inició en ₡497,34 y cerró en ₡492,48.

La semana estuvo marcada por negociaciones altas en el Monex. Es posible que la cercanía del pago del aguinaldo jugara un rol en el aumento de la oferta de dólares.

“El ajuste hacia la baja refleja un mercado con mayores vendedores que compradores (más oferta que demanda), situación que fue matizada por la participación del BCCR. En un entorno donde la demanda privada permanece moderada, operaciones corporativas de gran tamaño pueden generar movimientos en precios”, explicó Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Mercado de Valores, luego de la sesión del Monex del 24 de noviembre.

Ese mismo lunes se negociaron alrededor de $142 millones —el total más alto en 17 años en los registros del BCCR—, de los cuales el Central compró casi $115 millones en operaciones propias.

“La intervención del Banco Central funcionó como un mecanismo de contención, aunque se debe dejar claro que dicha intervención no fue de estabilización sino más bien para atención de necesidades propias, lo que en teoría debería indicarnos que las posturas de precios fueron acordes a la tendencia del mercado y no un piso que puso el Central para evitar mayores caídas”, dijo González.

En el resto de la semana el BCCR compró $65,86 millones en operaciones propias (reservas) y $64,68 millones por requerimientos del sector público no bancario (incluyendo el 24 de noviembre).

González menciona que diciembre tiende a ser un mes fuerte en entrada de divisas por turismo y mayores flujos corporativos, por lo que episodios de amplia oferta podrían volver a observarse “si coincide la temporalidad con operaciones de gran escala”.