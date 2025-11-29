Finanzas

Tipo de cambio cayó a un precio que no se veía desde el régimen de minidevaluaciones

El tipo de cambio llegó a un mínimo de 20 años. La última vez que estuvo tan bajo regía el modelo de minidevaluaciones en el mercado cambiario.

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

La caída en el precio del dólar alcanzó un nuevo hito: su valor más bajo en los últimos veinte años con respecto al colón. El tipo de cambio de venta de referencia cerró este 26 de noviembre en ₡496,59.








