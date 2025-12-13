Tipo de cambio sube más rápido de lo que baja: vea cómo descendió al valor más bajo en 11 días, pero lo revirtió en 4

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) mostró un comportamiento asimétrico en las últimas semanas: las caídas se dieron de forma paulatina y hasta en 11 días consecutivos, mientras que las recuperaciones ocurrieron en lapsos de entre cuatro y cinco sesiones.

De acuerdo con los promedios ponderados, tras su último incremento el 7 de noviembre, que cerró con ¢503,68, el tipo de cambio inició un descenso sostenido el 10 de noviembre (cuando se ubicó en ¢503,37).

A partir de ahí acumuló cinco sesiones consecutivas a la baja hasta caer por debajo de los ¢500 el 14 de noviembre, cuando cerró en ¢499,09. Ese tramo significó una disminución de ¢4,28 con un ritmo promedio de descenso cercano a ¢0,86 diarios o por sesión.

La tendencia bajista continuó de manera ininterrumpida hasta llegar al valor mínimo del periodo: ¢488,06 el 4 de diciembre. Desde el último incremento previo (¢500,07 el 19 de noviembre), el tipo de cambio tardó 11 sesiones en recorrer aproximadamente ¢12 hasta alcanzar su punto más bajo en dos décadas.

Durante ese lapso, el valor nunca revirtió la tendencia ni mostró rebotes parciales, es decir siempre fue hacia abajo sin importar la cantidad.

Esta comparación está hecha a partir de cada sesión del Monex y desde el día después de que mostró un incremento o un descenso. Ese mercado opera una hora al día y de lunes a viernes.

La recuperación, en cambio, ocurrió con mucha más rapidez. Desde el 5 de diciembre, el tipo de cambio encadenó cuatro sesiones consecutivas al alza, suficientes para volver a colocarse por encima de los ¢500 el 10 de diciembre, cuando cerró en ¢501. En ese corto tramo logró avanzar casi ¢12 colones, un movimiento similar al de la caída previa, pero en menos de la mitad del tiempo.

Durante esta semana, el valor más elevado fue justo el de ese 10 de diciembre. No obstante, los dos días siguientes muestran los inicios de una nueva tendencia a la baja: el jueves cerró en ¢498,91 y el viernes con ¢497,10. Es decir, el indicador descendió ¢2,09 y ¢1,81 respectivamente; variaciones pequeñas congruentes con el movimiento descrito.

El comportamiento reciente evidencia una asimetría en la forma en que se mueve el tipo de cambio.

Mientras las disminuciones se dan de manera paulatina a lo largo de varios días consecutivos y con diferencias pequeñas entre cada sesión, las recuperaciones son mucho más rápidas y concentradas: bastaron solo cuatro sesiones para revertir prácticamente el mismo trecho que tardó 11 en descender.