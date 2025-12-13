Finanzas

Tipo de cambio sube más rápido de lo que baja: vea cómo descendió al valor más bajo en 11 días, pero lo revirtió en 4

El tipo de cambio en el Monex exhibe un comportamiento asimétrico desde el inicio de noviembre: mientras las disminuciones son paulatinas, las recuperaciones ocurren en menos de la mitad del tiempo

Por Marcia Solano Miller

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) mostró un comportamiento asimétrico en las últimas semanas: las caídas se dieron de forma paulatina y hasta en 11 días consecutivos, mientras que las recuperaciones ocurrieron en lapsos de entre cuatro y cinco sesiones.








