Consejo: Cómo pueden las mujeres construir relaciones en un entorno laboral dominado por hombres

Cuando es una de las pocas mujeres en la oficina, desarrollar las relaciones genuinas que necesita para superarse puede ser un reto. Busque formas sencillas de relacionarse con los demás: llegue a la oficina diez minutos antes y recorra el lugar para ver quién más llegó. Use los 30 segundos en el ascensor para ponerse al corriente con algún colega o busque el tiempo para hacerlo. Llegue a las juntas cinco minutos antes y hable con alguien que no conozca (en lugar de ocultarse detrás de su teléfono). Camine hasta el transporte público con un colega que tenga su misma ruta. Estar presente de lleno en la oficina puede ayudar a crear relaciones fundamentales. No se obligue a tener pasatiempos o a participar en actividades solo porque a sus colegas hombres les gustan. Si no disfruta el golf, no pasa nada. Decida qué le gusta e invite a algunos colegas a que se se unan.