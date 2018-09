Muchos líderes empresariales con los que hablamos han analizado este punto: no se trata de la tecnología; se trata de resolver un problema. Por lo tanto, no es de sorprender, como muestra nuestra investigación, que los proyectos de tecnología del talento tienen una mayor probabilidad de éxito cuando son impulsados por la línea del negocio y no por los altos directivos o por jefes funcionales en recursos humanos o tecnologías de la información. Ya que los gerentes operativos están más cercanos a la acción cotidiana, tienen una mejor perspectiva de los desafíos específicos del negocio y de los problemas de los consumidores que pueden atender las nuevas tecnologías.