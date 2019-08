Según profesores del IMD, una de las escuelas de negocios de mayor prestigio en programas para ejecutivos, la extensión del debriefing debería durar al menos el mismo tiempo que la actividad de aprendizaje. Tal y como proponen en el libro Mastering Executive Education: How to Combine Content with Context and Emotion, el tiempo dedicado al debriefing es clave para evitar que una actividad lúdica se reduzca al puro entretenimiento.