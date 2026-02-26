Internacionales

3 preguntas y sus respuestas para entender lo que está en juego en torno a los aranceles de Donald Trump

Por AFP

El revés que la Corte Suprema de Estados Unidos le infligió a Donald Trump en su política arancelaria pone en duda el futuro de los acuerdos comerciales negociados por el presidente, y el rembolso de los ingresos recaudados indebidamente se está convirtiendo en un gran problema para Washington.








