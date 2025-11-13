Internacionales

Análisis: ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos?

Por AFP

El cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos fue desgastante: una lucha política sobre el presupuesto en la que todos cantaron victoria mientras ocultaban heridas internas.








Estados Unidos
