Aplazado un año: Estados Unidos logra bloquear el Fondo Cero Emisiones de la OMI tras negociaciones “caóticas” y duras amenazas

Por AFP

Los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) decidieron aplazar un año la decisión sobre un ambicioso plan para reducir la contaminación de los buques por la presión de Estados Unidos para bloquear la iniciativa.








