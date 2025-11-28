Avianca advierte de interrupciones “significativas” en vuelos; vea qué está pasando

Un complejo panorama operativo se avecina para el transporte aéreo en Colombia y la región. Avianca anunció medidas drásticas en su operación, incluyendo el cierre temporal de ventas y la puesta en tierra de una porción significativa de sus aviones, tras recibir una directriz urgente del fabricante europeo Airbus.

Así lo informó la agencia AFP.

No se han informado si habrá afectaciones a vuelos en Costa Rica y a cuáles.

La medida responde a la detección de un problema de corrupción de datos en el software de control de vuelo de la familia A320, provocado por radiación solar intensa. Esta situación obligará a la aerolínea a mantener en tierra a más del 70% de su flota a medida que las aeronaves lleguen a sus bases de mantenimiento para recibir la actualización de software requerida.

El origen del fallo: radiación solar y el incidente de JetBlue

La orden de actualización emitida por Airbus, calificada como uno de los avisos más amplios de los últimos años, surge tras el análisis de un incidente de seguridad reciente.

El pasado 25 de noviembre, un avión de la aerolínea JetBlue que cubría la ruta Cancún–Newark perdió temporalmente los comandos de vuelo y registró una caída abrupta de altitud debido a la corrupción de datos. La aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Según el fabricante, la anomalía está vinculada a la interacción de radiación solar intensa con los sistemas de control. Aunque Airbus no entregó detalles técnicos adicionales, este es el primer aviso relacionado con este tipo de fenómeno natural afectando el software de control de vuelo en la familia A320.

Medidas inmediatas: suspensión de ventas hasta el 8 de diciembre

Ante la necesidad de reducir la operación para intervenir los aviones, Avianca ha tomado acciones inmediatas para mitigar el impacto en los usuarios:

Cierre de ventas: La aerolínea cerró la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, inclusive . El objetivo es evitar una sobreventa y priorizar la capacidad existente para la reubicación de pasajeros.

La aerolínea cerró la venta de tiquetes para fechas de viaje hasta el . El objetivo es evitar una sobreventa y priorizar la capacidad existente para la reubicación de pasajeros. Disrupciones operativas: Se prevé que las afectaciones en los itinerarios se extiendan por al menos 10 días .

Se prevé que las afectaciones en los itinerarios se extiendan por . Gestión de pasajeros: La compañía notificará directamente a cada usuario afectado para ofrecer opciones de cambio de itinerario.

Avianca aseguró que los trabajos de mantenimiento comenzarán de inmediato, reiterando que su prioridad es mantener los estándares de seguridad en todas sus rutas nacionales e internacionales.

El problema no es exclusivo de Avianca. En Colombia, la medida también impactará temporalmente las operaciones de LATAM Airlines Colombia y JetSMART, operadores que también utilizan aeronaves de la familia A320 para sus rutas en el país.

Fuentes del sector estiman el alcance global de la situación:

Alcance Global Detalle de la Intervención Total Afectado Cerca de 6.000 aviones A320 a nivel mundial. Actualización Menor El 85% requerirá una actualización informática estándar. Intervención Mayor El 15% necesitará reemplazo de equipos o componentes, con tiempos de ejecución más largos.

Por el momento, Avianca no ha precisado el número exacto de vuelos cancelados, pero ha confirmado que la comunicación con los viajeros será personalizada para facilitar los ajustes sin generar nuevas ventas en el corto plazo.

A continuación, el comunicado completo de Avianca:

“Bogotá, 28 de noviembre de 2025. Hoy, Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca.

Si bien la aerolínea comenzará de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días.

Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje.

La prioridad de Avianca es garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y equipo.

La compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio."