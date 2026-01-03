China: ataque de Estados Unidos en Venezuela amenaza la paz en América Latina

China condenó el sábado los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro, acciones que amenazan “la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”.
