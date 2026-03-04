Internacionales

China inaugura las “Dos Sesiones” con la meta de crecer un 5% y un nuevo plan quinquenal

Por AFP

China inauguró el miércoles su importante cónclave político anual conocido como las “Dos Sesiones”, en el que se espera que se revelen los objetivos de crecimiento de la segunda economía mundial así como su presupuesto militar en un contexto global delicado.








